女童剪「小英頭」引蔡英文親回！吳思瑤大讚：彰顯專業女性樣態

前總統蔡英文的髮型相當有個人特色，有一名媽媽今（8）日凌晨在社群貼出女兒剪成蔡英文髮型的照片，還標註蔡英文的帳號並問「小英總統會看到嗎？」，結果引來蔡英文親自回覆「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」，消息一出引發熱議。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪則強調，自己非常鼓勵留「小英頭」並認為，彰顯專業女性樣態。

針對女童剪成小英髮型一事，吳思瑤今日受訪表示，如果翻閱過去的老照片，可以看到她擔任台北市議員是長捲髮的髮型，直到2016年轉換跑道參選立委時，結果剪了跟小英雷同的髮型，不論長度、風格都非常相似；因此那時有人常常拿她新變的髮型，以及蔡英文的髮型說「小英頭開始流行了」，而她從那時一路至今就留著這樣的髮型。

吳思瑤認為，小英頭蔚為風潮主要是因為這樣的髮型真的很好整理，而蔡英文也是一位沒有花太多心思在自己的妝髮的人，「我們都講求俐落及專業性。所以這樣的髮型某種程度也能夠彰顯專業女性樣態及感覺」。

同時吳思瑤也坦言，她留了這麼多年，也真的覺得非常promote（鼓勵）這樣的小英頭，「真的太方便了，早上起床隨手捏一捏，也不需要花太多時間吹整」。

最後，吳思瑤更強調，很重要的是有這樣的髮型，「真的在專業問政的整個感覺好像也有一點提升，畢竟我們頂著小英頭，要向小英的專業性及工作能力看齊」。

