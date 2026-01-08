女童剪「蔡英文髮型」！本尊深夜親回：未來當總統也不是問題

政治中心／彭淇昀報導

一名媽媽在Threads上發文分享帶女兒去剪頭髮，「剪了一顆蔡英文總統的髮型」，沒想到引來蔡英文現身回覆，並給予祝福，貼文曝光短短8小時就吸引超過28萬次瀏覽、1.4萬讚。

前總統蔡英文卸任後，在社群上相當活躍，貼文、留言總能吸引破萬讚數。（圖／總統府提供）

原PO今（8）日深夜0時在Threads上發文分享女兒剪頭髮的照片，「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，小英總統會看到嗎？」貼文才剛發出6分鐘，蔡英文就現身留言，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「我也要剪這髮型」、「妹妹很完美駕馭這個髮型，超漂亮啊」、「好可愛」、「這髮型師應該解鎖『總統級手藝』成就了吧」、「原來這算小英髮型，那我女兒也是了」；還有人羨慕直呼，「妹妹現在是受過總統祝福的孩子了耶」。

還有許多網友驚訝，蔡英文在深夜12點還在滑Threads，笑喊「總統你會不會太晚睡了」、「這速度也太快」、「哈哈又被小英總統海巡到了，好幸運的小妹妹」、「直接招募總統」、「居然這麼晚可以抓到小英總統回覆的嗎」、「小英總統是夜貓」、「小英總統再度夜巡」。

