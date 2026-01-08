女童剪「蔡英文髮型」 本尊親回：未來當總統不是問題 網暴動

前總統蔡英文。（資料照片）

近日在社群平台Threads上再度掀起話題，一則看似單純的親子日常貼文，卻意外引來前總統蔡英文親自現身回應，從貼文中可以看到一位媽媽分享女兒剪髮後神似蔡英文的照片，不僅讓網友留言速度驚人，內容也相當親切，短短時間內就在網路上掀起熱烈討論，成為網友口中的「深夜驚喜」。

事情起因於一名網友8日凌晨在Threads分享女兒剪髮後的照片，並幽默表示，特地替女兒剪了一顆神似蔡英文過往招牌造型的短髮，還半開玩笑地發問「小英總統會看到嗎？」原PO本只是隨手一貼，沒想到貼文發布後不到幾分鐘，蔡英文便親自留言回應，直言「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」。

突如其來的回覆讓原PO又驚又喜，直呼「真的太開心了」，相關截圖也迅速被轉傳。蔡英文的留言短時間內累積破萬按讚，互動數持續攀升，成為Threads現在熱門話題之一。許多網友直言，能在深夜刷到蔡英文親自留言，實在是「中獎等級的幸運」。

不少網友也對蔡英文的回應速度感到不可思議，紛紛留言調侃「這速度也太快了吧」、「原來小英也是夜貓」、「半夜海巡Threads還能精準鎖定」、「比招募教官還有效率」、「直接開始人才培育了」。也有人笑說，能讓讚數在短時間內暴衝的帳號屈指可數，「除了啦啦隊女神，大概就只剩蔡總統」。

還有網友戲稱，蔡英文如今似乎多了「海巡王」的新稱號；更有人開玩笑表示，看完貼文後「也想去剪同款髮型」，相關留言不斷堆疊，討論熱度持續延燒。

