女童去稻田玩下體突出血！醫檢查「竟是水蛭惹的禍」

馬來西亞馬六甲州日前發生一起罕見的意外事故。一名年僅7歲的女童在稻田玩耍時，私處突然發生疼痛和出血症狀，女童隨即被緊急送往醫院。經院方與警方調查，女童疑似是遭到水蛭侵入叮咬。目前受害者已轉往大醫院接受進一步專業檢查，警方初步排除為人為侵害因素。





根據馬來西亞媒體報導，這起意外發生於21日，地點位在野新雙溪南眉（Sungai Rambai）的一處稻田。當時當地正舉行社區活動，受害女童在活動期間到附近稻田玩耍，不久後便向家屬反映私處部位感到劇烈疼痛且伴隨出血。而野新醫院在接獲病患後，考量到傷口位置較為特殊，於是通報當地警方。

據女童母親向院方陳述，孩子當天在稻田玩耍時僅穿著短褲，並未穿著內褲，才導致水蛭傷到女童。女童隨後也被轉診至馬六甲醫院。負責診治的醫療團隊表示，經過初步評估，並不排除出血是由水蛭叮咬所造成的。慶幸的是，院方在檢查報告中特別強調，受害者身上並未發現任何外傷或涉及性犯罪的跡象，也證實此事件純屬環境意外。





原文出處：7歲妹稻田玩耍下體突然「疼痛＋出血」 送醫檢查竟是遭「水蛭鑽入咬傷！」

