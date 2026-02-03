女童口吐白沫、屍斑 竟無人通報恐CO中毒

有醫師分析，恐怕是第一時間都沒有人警覺、聯想到女童的身亡恐怕與一氧化碳中毒有關。（圖／東森新聞）





整起事件，有醫師分析，恐怕是第一時間都沒有人警覺、聯想到女童的身亡恐怕與一氧化碳中毒有關。女童被發現時全身僵硬，身上有些許屍斑、口吐白沫，就在等待相驗期間，同住家人都說沒有身體不適，繼續洗澡，導致最後全家人都一氧化碳中毒。法醫高大成指出，一氧化碳比空氣輕，是「飄在上層」，也曾出現過同個空間內，有人身亡、有人沒事的情況。

2號下午兩點多救護人員獲報，11歲女童沒了呼吸心跳，到場發現她全身僵硬、身上有些許屍斑，緊急CPR將人送醫，還是宣告不治，由於非自然死亡，醫院開立死亡時間，並通報警方進行刑事相驗。

聯醫整合照護科姜冠宇：「要看臨床醫師，有沒有想到說，可能是一氧化碳中毒這塊，因為血氧偵測儀，可能只是看血中飽和濃度，是看不出來的，很明顯就是說，在第一個案例出現的時候，他的家庭危險因子，其實沒有去除。」

少了醫院第一層通報，警方鑑識人員同步前往住家調查，也查不出與一氧化碳有關，初步到場鑑識，11歲大女兒口吐白沫有液體痕跡，一度懷疑是不是食物中毒，但全家人吃一樣的，只有大女兒有狀況，父母到警局只透露，當時過了午飯時間，大女兒卻還沒醒，叫了沒有反應才發現不對勁，其他同住家人也沒有身體不適，所以回了家繼續洗澡。

法醫高大成：「（一氧化碳）分子量比較輕，所以它都飄在上層，就是說都是在這個房間，房間裡有2個人中毒，一個倒在床上，一個倒在下面，下面的人沒死，我之前也驗過的是，兩個人就是，一個人死在床上床下沒死。」

法醫高大成認為，發現孩童死亡口吐白沫，高機率是缺氧窒息，消防未來將會到家中消防宣導，一起命案，一氧化碳無色無臭無味難察覺，任何環節有疏漏，都有可能因此喪命。

