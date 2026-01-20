女童大叫猝死驗出「B19病毒」 台灣昔爆2例…醫示警3類人高風險

【緯來新聞網】台中市北屯區一名11歲女童感冒1個多月未癒，本月10日與家人外出，突然大叫一聲後陷入昏迷，緊急送醫仍回天乏術，15日進行相驗，疑似驗出「微小病毒B19」。而過去也曾發生過，年僅7歲的男童和11月大女嬰，皆感染B19身亡。

台中一名女童大叫後昏迷，緊急搶救仍不治，事後疑似驗出「微小病毒B19」。（示意圖／翻攝自pixabay）

台中市衛生局表示，B19病毒非屬法定傳染病，依法無須通報，將持續監測國內外各類法定傳染病疫情資訊，加強衛教宣導。同時也提醒，寒假及年節期間聚會增加，呼籲市民勤洗手、出入人多公共場所自主戴口罩，出現不適症狀應及早就醫並在家休息，共同守護健康。



據悉，B19病毒曾在2024年底於日本引起俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病大流行，而台灣過去也發生過感染B19病毒死亡的案例，同樣發生在台中；2010年一名7歲劉小弟施打流感疫苗後，全身出現紅疹後送醫，但搶救1個月後仍不治，家屬懷疑是疫苗導致，後來解剖確認是感染B19病毒，產生噬血症候群，導致肝臟和脾臟腫大，以及多重器官壞死衰竭，併發瀰漫性凝血不全，腦幹出血死亡。



2011年一名11個月大張姓女嬰，在診所接種流感疫苗後，隔天出現嘔吐、呼吸急促等症狀，送醫搶救仍宣告不治。解剖鑑定感染B19微小病毒，導致心肌細胞破壞，心臟肥大擴張，心因性休克死亡，且心肌炎於死亡前1到2週應已發生，研判與接種疫苗無關。



台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎提醒，感染細小病毒B19並不需要特別治療，但孕婦、慢性貧血以及免疫功能不全3類人風險較高；孕婦若在第一孕期感染，有時會導致畸胎；另外，因病毒會破壞骨髓的造血細胞，慢性貧血者、免疫功能不全者，可能導致嚴重的貧血，有時休克甚至死亡。不過，一般民眾不用過度恐慌，只要有警覺，平常做好預防，有症狀時就醫正確診治，問題往往不大。

