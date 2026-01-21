女童大叫一聲猝死疑染B19病毒 俗稱「蘋果病」真的會致命嗎？如何預防？

台中一名11歲女童感冒症狀持續一個多月未癒，和家人外出時突然大叫一聲便昏迷不醒，送醫搶救仍然不治，最近傳出女童身上檢出「微小病毒B19」。（圖／示意圖非本人）

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

台中一名11歲女童感冒症狀持續一個多月未癒，和家人外出時突然大叫一聲便昏迷不醒，送醫搶救仍然不治。消息傳出後引發討論，到底是什麼原因導致女童大叫後昏迷不治，目前詳情還在調查，不過最近卻傳出女童身上檢出「微小病毒B19」，這是什麼樣的病毒？感染後又會造成什麼影響呢？疾管署防疫醫師林詠青一一說明！

微小病毒B19是什麼？ 感染後會有哪些症狀？會致命嗎？

根據疾管署資料顯示，微小病毒B19（Parvovirus B19）是1974年從輸血血液中進行B型肝炎篩檢時所發現的一種病毒。林詠青醫師表示，微小病毒B19的傳染途徑跟一般呼吸道傳染病類似，主要是透過飛沫傳染，暴露後約4－14天就會開始出現症狀，大部分症狀都相當輕微而且可以自行痊癒，有些人甚至沒有症狀。

過去在日本流行，俗稱為「蘋果病」的疾病，就是微小病毒B19所造成的典型病徵之一。林詠青醫師提到，蘋果病在台灣的正式名稱為「傳染性紅斑」，主要是兒童感染會發生，一開始可能會有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，容易被認為是一般感冒，比較典型的症狀是臉頰有鮮紅色的皮疹，疹子可能還會延伸到軀幹、四肢，至於成人感染的話，比較常見的症狀倒是關節痛、關節炎等。





這些症狀都會自行痊癒，不過也有罕見的情況，林詠青醫師指出，孕婦、本身有免疫功能低下、血液疾病等族群，感染微小病毒B19後容易引發嚴重併發症，而且研究發現它可能會造成心臟、神經、肝臟、腎臟等感染症狀，尤其心臟方面的影響較危險，會導致心肌炎，病程會變快，致死率約有3成相當高，另外也發現微小病毒B19感染若有罕見致死的情況，最常見的原因也是心肌炎。

B19病毒沒有抗病毒藥、疫苗 如何治療？怎麼預防？

除了心肌炎以外，若是感染微小病毒B19後影響造血系統導致嚴重貧血，或是肝臟發炎造成較嚴重的肝衰竭等，也都有致死的可能性。雖然感染微小病毒B19後大部分症狀都很輕微、可以自行痊癒，但高風險族群仍需多加小心。





由於目前沒有針對微小病毒B19的特效藥或抗病毒藥，因此在治療方面主要還是靠支持性療法。而預防方面，林詠青醫師表示，目前也沒有針對微小病毒B19的疫苗可以預防接種，所以建議透過以下方式預防：

勤洗手

咳嗽、打噴嚏等須注意衛生禮節，遮掩口鼻

高風險族群應避免與有上呼吸道感染症狀者接觸

如果前往人潮較多的地方，建議配戴口罩才能避免飛沫傳染微小病毒B19



