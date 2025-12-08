女童媽媽接受賴瑞隆道歉 林岱樺回應了

▲女童媽媽接受賴瑞隆當面致歉，讓校園霸凌風波得以順利落幕。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆遭爆小二子涉校園霸凌，而受害人家長質疑校方處理消極，對此賴瑞隆昨日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，講到激動處更當場淚崩，最終在昨日與女童媽媽見面並當面致歉，讓事件順利落幕。對此綠委林岱樺今（8）日表示，真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，「而是保護孩子的毅力與決心」。

對於初選對手兒子涉入校園霸凌引發軒然大波，如今賴瑞隆與女童媽媽終於在昨晚見面，賴瑞隆也當面表達自己的歉意，讓事件順利落幕。

對此初選對手林岱樺表示，孩子的媽媽追求事實真相、不亢不卑的態度與寬恕包容的同理心，令人感動。真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，「而是保護孩子的毅力與決心」。

