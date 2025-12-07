女童家長出面接受賴瑞隆道歉 希望大家小孩都可以好好成長

圖說：被害學童家長傍晚與賴瑞隆碰面，接受道歉。（圖片來源：賴瑞隆團隊影片截圖）

民進黨立委賴瑞隆投入高雄市長初選，但小孩日前被人爆料在校渉及霸凌事件，引起社會關注。賴瑞隆7日下午2點半開記者會再次出面說明，孩子將會先離開學校轉學、並尋求專業人士協助，記者會過程中也哽咽落淚向被害學童及家長，和自己兒子道歉。 賴瑞隆團隊在晚間7點左右，提供與對方家長見面影片，表示賴瑞隆下午5點已與女童媽媽見面，當面表達歉意並取得諒解，並共同合作協助彼此孩子的成長，被害家長表示接受誠意，並希望我們大家的小孩都可以好好成長。

圖說：賴瑞隆起身鞠躬握手向被害學童家長道歉。（圖片來源：賴瑞隆團隊影片截圖） 賴瑞隆與被害家長碰面影片逐字內容如下： 被害學童家長：今天看了爸爸的記者發表會內容，其實心裡面滿感觸的，因為我也是2個小朋友的家長，這樣的決策跟一系列彌補傷害的過程，讓我們家真的接受了這個誠意。 賴瑞隆：謝謝，謝謝（起身鞠躬握手），真的抱歉。 我非常敬佩爸爸的責任與擔當。我跟我先生都感受到你們的善意，我們本身的初衷也是希望制止傷害，然後得到一個道歉，我們也不是說要去對小朋友怎麼樣。現在這些已經全部也排程好後面的東西怎麼做，那麼就照這樣部分去執行，後續法律部分的話，我們會去解除。那麼其他流程就交由學校去完成，那麼也感謝爸爸願意用這麼快速的時間出來處理問題，就希望我們大家的小孩都可以好好成長，就是大家一起加油。 被害學童家長：就人生真的很漫長，小朋友真的在做人這件事情，是終身學習的一件事情。 賴瑞隆：謝謝 教育部反霸凌投訴專線：1953

