女童手卡洞嚎啕哭！ 消防鋸椅30分鐘驚險救援

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗1名2歲女童和父親參加社區活動時，右手中指卡進塑膠椅的圓孔中，怎麼拔都拔不出來，痛得哇哇大哭。消防人員到場後，將女童連人帶座椅搬上救護車，火速送醫，又動用鋸子與老虎鉗破壞椅子，經過將近30分鐘處理，終於順利將女童的手救出，結束這場驚魂記。

女童坐在椅子上哇哇大哭，消防人員蹲在一旁不斷安撫，仔細一看，原來女童的右手中指，卡進塑膠座椅的圓孔裡，怎麼拔都拔不出來，女童的中指，因為持續拉扯，手指已經變得紅腫，哭聲越來越大，救護人員細心安撫女童，先用綠色衣物包住女童的手保護，接著拿出軍刀鋸，小心鋸開椅面，再換上老虎鉗，一刀一刀剪開塑膠，女童一看到老虎鉗就在手指旁邊，哭得更大聲。

廣告 廣告

女童說：「爸爸怕怕。」這起意外，發生在昨（21）日上午將近12點，苗栗頭份一處社區活動中心，手指卡住的是2歲黃姓女童，當時和父親一起參加社區活動，不慎將手伸進椅子孔洞，中指就這樣卡在座椅中，當場嚇得放聲大哭。

消防人員接獲報案到場，直接將女童連同座椅，一併搬上救護車，10分鐘火速將女童送醫，頭份消防分隊隊員彭啟維說：「到達醫院後，使用破壞器材成功的將女童順利脫困。」救護人員在急診室內，一下使用軍刀鋸，一下使用老虎鉗，經過近30分鐘處理，終於成功破壞椅面，順利將女童的手救出，結束這場驚魂記。

原始連結







更多華視新聞報導

苗栗甫出獄40歲男持利器闖超商 刺傷2女童1男

疑電焊火星引燃塑膠濾網！ 苗栗工廠竄濃煙大火

東石外海驚魂！船長3手指遭起網機絞斷 海巡馳援送醫

