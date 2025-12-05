女童捐髮寫信給小耶穌：今年表現很好！ 捷克最高聖誕郵局超感動

各地民眾會在聖誕節來臨時寄信到博日達爾郵局，該項活動已有30年歷史。圖／翻攝自firmy.cz

你知道嗎？慶祝聖誕節，不只可以將信件寄給住在北極的聖誕老公公，也能寄給「小耶穌（Ježíšek）」，據稱其官方地址位於捷克海拔最高厄爾士山脈的博日達爾郵局；該郵局資訊中心負責人指出，收到信件後，郵局會蓋上限定「聖誕郵戳」回寄給民眾，名聞國際，今年更收到一封來自台灣女童信件，內容令人感動。

根據外媒報導，每年聖誕節，包括加拿大、澳洲、泰國、德國及奧地利等地民眾都會寄信到博日達爾郵局，郵局會蓋上限定聖誕郵戳回寄給民眾；不僅如此，因郵戳每年設計都不相同，也有人將此做為收藏。

各地民眾會在聖誕節來臨時寄信到博日達爾郵局。圖／翻攝自firmy.cz

博日達爾資訊中心負責人丹妮拉．陶特曼諾娃（Daniela Tautermannová）表示，這項活動已有30年歷史，且每到聖誕節信件吞吐量相當驚人，回憶2016年是最繁忙的一年，「我們蓋章的郵件重量達到了創紀錄的386公斤！」針對聖誕郵件處理經驗，丹妮拉表示「集郵愛好者對此要求最多，他們通常會具體說明郵票應該貼在信封的哪個位置。」

丹妮拉分享，今年甚至收到一封信來自台灣信件，信中一位小女孩用捷克語寫道，「這是她第1次給小耶穌寫信」，女童認為自己今年表現得很好，「因為她把自己的長髮捐給了為癌症患者製作假髮的組織」相當感動。

博日達爾郵局今年聖誕郵戳以蘋果和小樹枝為主題。圖／翻攝自Česká pošta

而今年的郵戳設計以蘋果和小樹枝為主題，由露西．什塔斯特納（Lucie Šťastná）所設計；丹妮拉表示，博日達爾聖誕郵局從12月1日至23日皆有營運，她歡迎任何對特殊郵戳感興趣的各地民眾可於每日上午8點至下午6點營業時間前往探索、感受聖誕氛圍。



