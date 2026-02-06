女童捷運站外走失 大安實習警耐心安撫助團圓

圖說：臺北市大安分局臥龍街派出所實習生黃莨、警員劉信欽、莊心志。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前科技大樓捷運站旁一間店家向警方報案，表示有一名年幼女童獨自待在店內，疑似與家人走散。

大安分局臥龍街派出所隨即派遣警員劉信欽、莊心志及剛分發至派出所實習的警專生黃莨前往處理。員警到場後發現，該名女童年約3歲半，原由父親陪同外出用餐，途中於人潮眾多的捷運站出口外，不慎與父親走散，因此驚嚇而情緒不穩。

身高185公分的警專生黃莨蹲下與女童對話，從原本高大、嚴肅的警察形象，瞬間化身成溫暖的鄰家大哥哥，輕聲安撫女童情緒。女童表示，自己是與爸爸一同搭捷運前來，出站後走著走著就找不到爸爸了。警方一邊照顧女童，一邊留意周邊動靜，隨後發現一名男子神情焦急、不斷四處張望，經確認後即為女童父親，警方隨即協助父女相認，順利讓父女團圓。

大安分局呼籲，家長於捷運站、商圈等人潮眾多場合，應隨時留意孩童動向，避免孩童脫離視線範圍；如發現走失情形，可立即向警方求助或撥打110。