女童插葉克膜轉院北上 國道警因無「緊急需求」婉拒護送

高雄一名女童因肺部嚴重感染需插管接葉克膜治療，5日晚間從高雄義大醫院轉送至台北台大醫院。不過因為醫院無開立「緊急需求」，國道警方無法派警車協助，所幸在沿途駕駛的禮讓下，女童仍順利於3小時內抵達。

當事救護車 。（圖／ 台南道路救援張家班 提供）

女童家屬於5日晚間在社群平台Threads發文，表示家中小朋友因肺部嚴重感染，需要全程插管並接葉克膜支援，當晚將從高雄義大醫院轉院至台大醫院。家屬在文中懇請國道一號上的駕駛遇到救護車時能夠禮讓，避免突然切換車道，以確保醫療設備運作與病童安全。立委柯志恩看到家屬貼文後隨即回應，表示已請國會同仁聯絡警政署等相關單位，並願意提供進一步協助，同時也幫忙家屬與國道警察聯繫，希望小朋友能夠平安順利轉院。

救護車行經國道監視器畫面 。（圖／翻攝畫面）

對此，國道警隊6日回應指出，因義大醫院無法開立緊急需求證明，依規定無法特別派警車護送開道，經與家屬溝通後，家屬也表示理解。國道警隊進一步說明，救護車鳴笛本就具有道路優先權，當晚沿路駕駛也都主動讓道，使小朋友順利在3小時內抵達台大醫院。台南道路救援張家班也表示，昨晚有出車，跟一些自發性來幫忙的駕駛人，一起幫忙救護車開路。

女童家屬事後在社群平台發文表達感謝，特別感謝中華民國心臟病兒童基金會在轉院前幾天主動聯繫、協調醫療與安排轉院事宜，並無條件補助救護車費用。家屬也感謝所有伸出援手的人，期望大家都能被命運溫柔以待。

