女童插葉克膜高雄轉台北 國道警婉拒護送 原因曝

高雄義大醫院1名女童因肺部感染，需全程插管接葉克膜治療，5日晚間欲從義大轉院北上至台大醫院，家屬昨晚在社群平台發文，盼國道一號上的駕駛們禮讓救護車。（本報資料照片）

高雄義大醫院1名女童因肺部感染，需全程插管接葉克膜治療，5日晚間欲從義大轉院北上至台大醫院，家屬昨晚在社群平台發文，盼國道一號上的駕駛們禮讓救護車，立委柯志恩也在下方留言，並與國道警方協調護送開道，但國道警方卻指出，醫院無開立「緊急需求」，因此無法派警車協助，還好沿途車輛紛紛讓道，讓女童順利在3小時內抵達。

昨日晚間家屬在Threads上發文指出，家中小朋友因肺部嚴重感染，需要全程插管並接葉克膜支援，5日晚間將從高雄義大醫院轉院到台大醫院，希望晚上經過國道一號的朋友，遇到救護車請務必禮讓、避免突然切換車道，以免影響醫療設備與安全，懇求大家體諒。

廣告 廣告

柯志恩看到後在貼文底下回應，「已請國會同仁聯絡警政署等相關單位，若有需要進一步協助之處，歡迎私訊我的FB、IG帳號」，並協助家屬與國道警察連絡，盼小朋友一切平安、順利。

國道警隊6日回應，因為義大醫院無法開立緊急需求證明，因此無法依照規定特別派警察護送開道，與家屬溝通後，家屬也能了解體恤。國道警隊也進一步指出，救護車鳴笛有道路優先權，昨晚沿路駕駛紛紛讓道，目前小朋友已經順利抵達台大醫院，路程僅花3小時。

家屬稍早也發文感謝，並特別謝謝中華民國心臟病兒童基金會在轉院前幾天主動聯繫、協調醫療與安排轉院，並無條件補助救護車費用；另也感謝所有願意伸手幫忙的人，期許都能被命運溫柔以待。

更多中時新聞網報導

前進經典賽》費仔、龍仔沒問題 規則喬好就來

公視董監事延宕 文化部長道歉

蔡思韵新婚沒空蜜月 3寶爸楊祐寧忙催生