女童新髮型「小英頭」！釣出蔡英文神回一句

▲前總統蔡英文近來頻繁現身社群平台，並親切地與網友們互動。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 卸任後的前總統蔡英文，並未淡出公眾視野，近來頻繁現身社群平台，並親切地與網友們互動，屢屢成為討論焦點，更獲得一個新封號「海巡王」。近來一則原本只是分享女童新髮型的親子日常，竟意外釣出蔡英文本尊親自留言回應，瞬間引爆網友熱議；而該篇貼文在深夜發布，但回覆速度相當驚人，讓不少網友驚呼連連，直言是「深夜驚喜」。

事件起於一名媽媽8日凌晨在Threads上貼出女兒剪完短髮的照片，笑稱她的新造型神似蔡英文的招牌髮型，並半開玩笑地詢問：「小英總統會看到嗎？」原PO原本只是隨手分享，沒想到貼文發布後不久，蔡英文本人竟親自現身留言。

蔡英文在留言中幽默表示，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大。」溫暖又親切的回應立刻引發瘋傳，更引來不少人朝聖，短時間的人氣狂飆，至今已達6.8萬人按讚，甚至比原貼文還高。

許多網友也對蔡英文的「神速回應」感到不可思議，紛紛留言「太快了吧才七分鐘！小英我愛你」、「小英總統是夜貓」、「居然這麼晚可以抓到小英總統回覆的嗎」、「又被小英總統海巡到了，好幸運的小妹妹」，也有人笑稱「讚數能跳那麼快的，除了李多慧，就是蔡總統了」。

