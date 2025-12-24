女童沒穿內褲玩水！私密處突爆血送急診 醫：遭水蛭鑽入

國際中心／游舒婷報導

馬來西亞一名7歲女童日前在馬六甲野新（Jasin）一處稻田活動時，疑似遭水蛭咬傷，被緊急送往醫院治療。據悉，她沒有穿著內褲就在田裡玩耍，疑似因為這樣遭水蛭鑽入咬傷。

馬來西亞女童沒穿內褲在田裡玩耍，私密處遭水蛭攻擊。（示意圖／取自pixabay）

根據《馬來西亞前鋒報》（Berita Harian）報導，事件發生於12月21日（週日），當天在雙溪南眉（Sungai Rambai）舉辦「D’Bendang Festival」鄉村創業活動，女童在稻田內玩耍時發生了意外。

警方指出，當天下午約1時接獲醫院急診室通報，女童因生殖部位疼痛且出現出血情況，被家人緊急送醫，初步檢查未發現外部明顯傷口。

女童母親事後向警方說明，孩子當時僅穿著短褲，未穿內褲在稻田中玩水。由於情況特殊，院方隨後將女童轉送至馬六甲中央醫院進一步檢查。

醫師評估後表示，不排除傷勢可能是遭水蛭鑽入吸咬所致，檢查結果並未發現任何外傷或涉及性侵的跡象。警方說明，相關報案屬於醫療及程序上的例行作業，目前未發現任何刑事成分。

