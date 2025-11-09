女童為撿錢不慎落水！年輕老闆跳水救人意外揭發「長期虐待」黑幕

女童落水遭年輕老闆救起！意外揭發「長期虐待」黑幕。圖／翻攝自臉書

泰國一年一度的「水燈節」5日盛大展開，活動當天一名年輕老闆救起一名溺水女童，意外揭發一起長期虐童事件，該名女童控訴，自己長期被迫賣果汁賺錢補貼家用，若沒賣完「剩幾瓶就打幾下」。對此，泰國警方表示已介入調查，2姊妹目前被暫時安置在祖母家。

根據泰國媒體《The Thaiger》報導，事發於5日晚上，曼谷邦莫（Bang Mod）一名摩托車店老闆前往一座寺廟準備放水燈時，發現一名女童正在河岸撿拾水燈中的硬幣，擔憂對方會掉進水中便上前勸阻，不過對方仍不聽勸繼續撿錢，豈料不久後，女童不慎腳滑摔進水裡。

廣告 廣告

泰國女童為撿錢不慎落水，遭熱心老闆救起後啼哭不已。圖／翻攝自臉書

泰國女童為撿錢不慎落水，遭熱心老闆救起後啼哭不已。圖／翻攝自臉書

老闆與友人見狀立刻跳進水中救起女童，不久後出現一名泰國女子，原以為是女童的母親，豈料女子不僅沒有加以安撫女童，還當場斥責，命令她馬上回家，女童姊姊見狀也上前關心，更是被女子當場打巴掌，責怪她沒照顧好妹妹。

泰國女童為撿錢不慎落水，女童嬸嬸當場飆罵。圖／翻攝自臉書

有目擊者見狀當場制止女子動粗，女子才停下那隻火熱的手，不過仍持續飆罵姊妹2人，隨後便領著兩人離開現場。熱心的老闆實在不忍心，於是偷偷跟蹤女孩回家，意外發現小姊妹生活環境惡劣，而施暴的女子也並非兩人的親生母親。據悉，2姊妹的親生父母正在監獄服刑，該名女子與丈夫為兩人的叔叔、嬸嬸。

小姊妹遭叔叔、嬸嬸長期虐待，引發社會撻伐。圖／翻攝自臉書

小姊妹遭叔叔、嬸嬸長期虐待，引發社會撻伐。圖／翻攝自臉書

機車店老闆事後於臉書分享此案，指出2姊妹被迫賣柳橙汁補貼家用，若沒有賣完，「剩幾瓶就會被打幾下」。貼文曝光後引起網友熱議，也有不少網友稱時常目睹小姊妹遭到「公開虐待」。

此外，機車店老闆也到警局報案，警方表示已傳喚該對夫妻詢問，並警告他們停止虐待行為。據媒體報導，2名小姊妹已被安置到祖母家居住，政府相關部門將提供後續支援照護。

廣告 廣告

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



回到原文

更多鏡報報導

課堂驚魂！女老師遭6歲男童開槍重傷 「子彈卡體內」獲賠3億元

他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸

中國習俗好逼人？婚禮車遭人攔下討喜氣 要求「給50條菸」新娘崩潰痛哭