女童疑染B19病毒亡！ 醫示警3類人風險高 一文看懂常見症狀、傳染途徑

台中日前一名11歲女童感冒未痊癒、咳嗽近一個月，外出時突然大叫一聲後便陷入昏迷，葉克膜搶救2天仍宣告不治。相驗後驗出「微小病毒B19」( Parvovirus B19，簡稱B19病毒）」陽性，疑似是該病毒引發急性心肌炎。

不過，一般人感染B19病毒的症狀類似感冒，多數會自行好轉，重症機率不高，但免疫力較弱的兒童或是孕婦，感染後可能引發嚴重併發症或是影響胎兒。究竟什麼是B19病毒？藉由什麼傳染？和「蘋果病」有什麼關聯？本文帶您一起來了解。

B19病毒是什麼？傳染途徑為何？

根據台灣母胎醫學會衛教資料，B19微小病毒感染又稱為「傳染性紅斑（Erythema inrectiosum ）」、「第五病（nfth disease )」，在日本俗稱「蘋果病」，是一種常見於兒童的出疹性傳染病。該病毒屬於季節性呼吸道DNA病毒，由有症狀或無症狀感染者，經由呼吸道飛沫或是接觸傳播。會稱之為「蘋果病」，是因為感染後常在臉頰、臀部及四肢出現特異性紅斑的的臨床特徵。

好發族群、常見症狀有哪些？

B19病毒主要感染5至15歲族群，多數兒童與成人感染後恢復良好。不過，孕婦、溶血性疾病患者及免疫力低下者，這三種族群被列為高風險族群，需特別留意。醫界指出，孕期若感染B19病毒，可能與嚴重胎兒貧血、非免疫性水腫，甚至胎兒死亡等不良結果有關，若合併免疫缺陷或特殊血液疾病，還可能出現腦炎、神經症狀或心肌炎等併發症。

根據衛福部資料，約25％感染者完全沒有症狀，50％僅出現類似感冒的非特異性症狀，另有25％會出現典型B19病毒的感染症狀。發病後2至5天，即出現典型的兩頰紅斑（slapped cheek rash），隨後軀幹及四肢出現網狀紅疹。皮膚紅斑通常代表身體已產生免疫反應，但真正出現典型雙頰紅斑者不到2成。

潛伏期多長？有傳染力嗎？

B19微小病毒的潛伏期約7至10天，在免疫功能正常者身上，症狀多持續約一週。值得注意的是，潛伏期間即具有傳染力，暴露後5至10天，即可在血液或分泌物中檢測到病毒，而目前尚無針對B19病毒的疫苗或特效藥。

怎麼預防B19病毒？

台灣目前未出現B19微小病毒大規模疫情，但日本、美國等地曾監測到相關流行情況。衛生單位也提醒，預防方式包括勤洗手、配戴口罩、避免出入人潮擁擠場所，孕婦及高風險族群若出現疑似症狀，應儘速就醫評估，以降低感染風險。