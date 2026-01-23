女童疑染B19病毒猝逝 北市聯醫：4種症狀需提高警覺

〔記者孫唯容／台北報導〕我國中部地區有名11歲女童，疑因感染人類微小病毒B19，併發急性心肌炎而不幸猝逝，引發家長關注。北市聯合醫院婦幼院區小兒心臟科主治醫師黃怡臻指出，感染B19病毒免疫正常的兒童幾乎都能自然痊癒，只有極少數高危族群會因病毒影響紅血球或心臟功能，家長無須過度恐慌，不過孩子4種症狀需提高警覺。

黃怡榛指出，B19引發的傳染性紅斑症俗稱「蘋果病」，B19病毒確實可在極罕見情況下，導致孩童重症甚至致命，症狀包括雙頰紅疹、輕微發燒、流鼻水等類感冒表現，多在一週內自行緩解，過去經驗顯示台灣大約每十餘年才會出現一次小規模群聚感染。

黃怡榛說，免疫正常的兒童幾乎都能自然痊癒，只有極少數高危族群會因病毒影響紅血球或心臟功能，產生嚴重併發症。過去研究顯示，B19病毒可感染心肌細胞，進一步導致病毒性心肌炎，但發生機率極低，根據國際研究統計，兒童病毒性心肌炎每年每十萬人約1～2例。

病毒性心肌炎的初期症狀常類似感冒或腸胃炎，若孩童在感染初期或康復期間出現以下症狀，應提高警覺：

● 無明顯原因的呼吸急促或氣喘。

● 心跳過快、活動力下降、極度嗜睡或虛弱。

● 胸悶胸痛、臉色蒼白、冒冷汗。

● 短暫昏厥或意識改變。

黃怡榛強調，孩子若突然表現異常，甚至昏倒，應立即就醫，必要時撥打119送醫，在心肌炎進展到休克前的「黃金時間」及早介入，是提高存活率的關鍵。

黃怡榛表示，目前尚無針對B19病毒的特效藥或疫苗，治療以支持療法為主。針對心肌炎患童，醫療團隊會依症狀採取退燒及一般支持性療法、強心、利尿或葉克膜等循環支持措施。黃怡榛補充，心肌炎患童若能及時接受治療，多數仍有良好預後；但是即使順利康復，仍須定期追蹤心臟功能，觀察是否有後遺症如心律不整或心臟擴大等情形。

對於家長擔心孩子感染，醫師呼籲無需過度緊張，反而應落實以下三點預防與應對措施：

一、維持良好衛生習慣：勤洗手、戴口罩、避免孩子接觸感冒病患。

二、觀察病程變化：發燒超過三天、食慾精神明顯變差或出現特殊紅疹時，建議就醫。

三、出現心臟相關症狀時應緊急就醫：如異常喘、胸悶胸痛、臉色蒼白、昏厥等情況。

