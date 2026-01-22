女童疑遭「蘋果病」B19病毒奪命 疾管署：若併發心肌炎致死率達3成

【健康醫療網／記者林則澄報導】台中市一名11歲女童日前疑似感染「B19微小病毒（Parvovirus B19）」後昏迷，送醫搶救不治。衛生福利部疾病管制署林詠青防疫醫師說明，B19微小病毒多數感染者症狀輕微，可自行痊癒，但血液疾病者、免疫功能低下者與孕婦有機率出現嚴重併發症，其中心肌炎致死率可達約3成，須提高警覺。

蘋果病 ＝傳染性紅斑 症狀多輕微

林詠青防疫醫師表示，B19微小病毒在日本被稱為「蘋果病」，台灣正式名稱則是「傳染性紅斑」，傳染途徑與一般呼吸道傳染病相似，主要透過飛沫傳染，潛伏期約4天至14天可能出現症狀，也有人可能完全無症狀。他進一步指出，兒童感染傳染性紅斑初期可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等類似感冒的症狀，較典型的表現是臉頰出現紅色皮疹，也可能延伸至軀幹與四肢，有時會癢，但多會自行恢復；成人感染則較少見皮疹，較常出現關節痛或關節炎，通常也會自行痊癒。

3族群當心嚴重併發症 心肌炎致死率達3成

不過，林詠青防疫醫師提醒，B19微小病毒在少數、較罕見情況下可能侵犯其他器官系統，高危險群包括血液疾病患者、免疫功能低下者與孕婦，其中本身有慢性貧血等血液疾病，感染後可能影響人體造血系統，導致嚴重貧血或使既有貧血加重，而免疫功能較差者則可能因身體不易清除病毒，導致疾病病程較久、症狀更嚴重，若孕婦感染較可能造成胎兒貧血、水腫，甚至死胎等狀況。

廣告 廣告

▲林詠青防疫醫師說明傳染性紅斑的衛教知識。

林詠青防疫醫師也提到，以往研究發現B19微小病毒可能造成心臟、神經系統及肝臟、腎臟等器官感染，其中以心臟併發心肌炎較為危險；神經系統可能引發腦炎或腦膜炎，肝臟及腎臟則可能造成肝炎或腎炎。他指出，在以往臨床觀察中，嚴重貧血或肝炎導致較嚴重肝衰竭可能有致死風險，最常見的致死情形是心肌炎，且若B19微小病毒造成心肌炎，致死率可達約3成，病程變化也可能較快。

勤洗手、戴口罩 預防勝治療

針對B19微小病毒的預防與治療，林詠青防疫醫師表示，臨床上沒有特效藥或抗病毒藥物，也沒有疫苗，治療方式主要以支持性療法為主。至於預防方面，他建議勤洗手，並在咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻降低感染風險，高風險族群也應避免與上呼吸道感染者接觸，若前往人潮較多場所仍應配戴口罩，以降低經飛沫感染B19微小病毒的機會。

美國、日本曾有疫情 疾管署持續監測

疾管署疫情中心李佳琳副主任補充，傳染性紅斑目前並非台灣法定傳染病，因此國際監測資料相對有限，現階段可蒐集的監測資訊主要來自日本、美國及歐洲部分國家，以日本為例，該國病例通報年齡以3至5歲、6至9歲兒童占比最高，通常約每4至6年會出現一次較大規模疫情，最近一次疫情已自2025年10月後下降，而今年則有略微上升，但較去年同期低，整體確診病例情況仍屬於過去幾年皆可見到的正常波動。

李佳琳副主任也說，中國大陸對B19微小病毒目前缺乏監測資料，而美國在2024年至2025年左右，也曾像日本一樣，出現較大規模疫情，但近期尚不明確，疾管署仍會持續蒐集資料。

【延伸閱讀】

出國旅遊注意！日本蜱蟲病通報創歷年新高 疾管署揭台現況

本土A肝創9年新高！青壯男占過半 疾管署：抗體率低＋危險性行為



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67454

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw