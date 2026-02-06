女童確診A流 久咳不癒竟是黴漿菌肺炎

不斷咳嗽要當心了！黴漿菌又在社區蠢蠢欲動，台中一名女童，流感之後，不斷咳嗽，4個星期之後後症狀加重，甚至咳到肋骨疼痛，還出現高燒，就醫檢查，查出來原來是感染黴漿菌肺炎，必須住院接受抗生素治療。提醒家長，黴漿菌肺炎，會出現跟感冒症況很類似的呼吸道症狀，以及倦怠傳染途徑，主要為飛沫、跟接觸傳染，在各季節都可能流行，最好發於5到15歲之間兒童跟青少年，潛伏期長達1到4個星期，因此醫師研判，小朋友如果現在有症況，或許是寒假之前就已經被感染了。

「看一下喉嚨。」

廣告 廣告

九歲女童住院治療恢復良好，一個月前她罹患流感，一直咳嗽咳不好，媽媽以為是流感後遺症不在意，沒想到咳嗽症狀加劇，還突然高燒近40度。烏日林新醫院小兒科醫師 賴永清：「抽血報告 我證實她是黴漿菌感染，而且她的黴漿菌感染已經超過一個月 ，所以 她這個就是流感合併黴漿菌感染，那時候可能黴漿菌感染沒治療好，所以變成肺炎。」

X光明顯看出，右下肺葉肺炎，幸好女童媽媽後來察覺異狀趕緊送醫，醫師及時使用抗生素治療黴漿菌肺炎。台中慈濟醫院小兒科醫師 黃禹銘：「基本上 流感的病毒，在你身體裡頭慢慢消退，可能就是會覺得說，它咳嗽慢慢減緩，如果你的咳嗽沒有減緩，一直持續差不多那樣子，甚至越來越 咳得越來越厲害，可能就是要考慮是不是其他的併發症。」

醫師提醒，罹患A型流感咳嗽持續超過兩到三星期，或是再度出現高燒、胸痛、呼吸不適等症狀，都要提高警覺，避免延誤治療時機。

更多 大愛新聞 報導：

宜昌社區圍爐 弱勢家庭安心過年

日本淨土宗 佛教女子集會共修結緣

