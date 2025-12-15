女童紅疹反覆發作找不到原因 醫師揭關鍵：太規則了

孩子臉上紅疹反覆出現、擦藥就好卻又再度復發，原因可能不只是蚊蟲叮咬。（圖／翻攝自許志煌臉書）

孩子臉上紅疹反覆出現、擦藥就好卻又再度復發，原因可能不只是蚊蟲叮咬。小兒科醫師許志煌近日在臉書粉專分享一則臨床案例，提醒家長留意「疹子的排列型態」，背後可能藏著關鍵線索。

許志煌醫師指出，日前一名小女孩因臉部出現紅色疹子就診，媽媽表示已看過多位醫師，皆被判斷為蟲咬，有時甚至會出現水泡，「每次擦藥就好，但過不久又會復發」，讓家長相當困擾。

不過許醫師觀察後發現疹子的分布「看起來有點太規則了」，便進一步詢問是否常在特定時間或特定事件後發生。他提醒家長注意：「你不覺得疹子的排列有點太規則了嗎？會不會常常發生在某個時間或是某件事情之後？」媽媽回想後恍然大悟，透露孩子「每次只要抱過一條毯子之後，就會有這個問題」。最終確認，小女孩罹患的是接觸性皮膚炎。

許志煌醫師說明，接觸性皮膚炎常會出現「規則排列」的疹子，可能呈現直線、規律線條，甚至特殊圖案，通常是外物接觸所造成。常見誘因包括含鎳的金屬飾品（如項鍊、手環、戒指）、衣物、寢具、家飾用品，甚至橡膠、化學藥品、清潔劑或有毒植物等。

許志煌提醒，雖然擦藥可以暫時改善症狀，但只要再次接觸過敏原，皮膚炎仍會復發，「唯一的方法就是避免接觸」，並直言提醒家長：「媽媽啊，你要幫妹妹換一條毯子才會好啦！」



