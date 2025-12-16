女童臉上狂冒「規則排列紅疹」 醫一問識破「家中這1物」惹禍：很多人天天用

兒科醫師許志煌分享，日前門診來了一名小女孩，臉上出現紅色疹子。媽媽表示，孩子已看過多位醫師，多半被判斷為「蟲子咬傷」，有時甚至還會起水泡；每次擦藥後症狀就會改善，但過一陣子又反覆發作，讓家長相當困擾。

疹子排列太規則？ 醫師一個問題讓媽媽恍然大悟

對此，許志煌並未急著下結論，而是仔細觀察疹子的分布後，進一步詢問媽媽：「妳不覺得這些疹子的排列有點太規則了嗎？會不會常常在某個時間，或發生在做了某件事情之後？」媽媽這才恍然大悟地說：「對耶！她每次只要抱過一條毯子，臉上就會出現這個問題。」

接觸性皮膚炎 日常接觸最容易被忽略

許志煌指出，這類接觸性皮膚炎若同時出現規則排列的疹子，往往與外物接觸有關。疹子的型態可能呈現直線、規律線條，甚至是特定形狀。常見誘因包括含鎳的金屬飾品，如項鍊、手環、戒指，以及衣物、寢具、家中布織品；此外，橡膠製品、化學藥品、清潔劑，甚至部分植物，也可能引發接觸性皮膚炎。

擦藥只能暫時好轉 避免接觸才是根本解方

許志煌強調，這種情況雖然擦藥後會暫時改善，但只要再次接觸致敏物，就容易反覆復發。

真正的處理關鍵在於找出並避免接觸誘因，因此也特別提醒這名母親，務必要幫孩子更換那條可能引發症狀的毯子，才能讓皮膚狀況真正改善。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

