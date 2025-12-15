女童臉冒紅疹排排站 醫抓「1關鍵」秒破案！

生活中心／王靖慈報導

紅疹反覆出現卻找不到原因？小兒科醫師許志煌近日在臉書粉專分享一則特殊案例，一名媽媽帶著女兒就診，表示孩子臉上多次出現紅色疹子，過去都被診斷為蟲咬，雖然擦藥會好轉，但沒多久又復發，讓家長相當困擾。





女童臉上出現紅疹。（圖／翻攝自「許志煌兒科診所」臉書）





許志煌醫師10日在臉書粉專「許志煌兒科診所」，發文分享一個特別的案例。一位媽媽稱自己女兒臉上多次出現紅色疹子，之前都被醫生診斷為「蟲咬」，雖然擦藥會好，但沒多久就會復發。因此許醫師通過對於疹子排列的觀察，進而推測為接觸性皮膚炎，成功引導媽媽回想，發覺女兒復發都是因為抱一條特定的毯子。

許醫師觀察女童臉上紅疹細節，發現呈規則排列，因此推斷為接觸性皮膚炎。（圖／翻攝自「許志煌兒科診所」臉書）





許醫師指出，同時出現規則排列的疹子，大多是外物造成的。型態上面可能是直線，或是規律線條，或是特殊的造型形狀，其多半是外物造成的接觸性皮膚炎，常見的原因包括：金屬飾品（尤其含有金屬鎳成分的）、寢具衣物、橡膠、化學藥品、清潔劑，或是有毒植物等。這種情況擦藥只是治標，「唯一的方法就是避免接觸」。





醫師指出，毯子、衣物等都有機會造成的接觸性皮膚炎。（圖，非關本新聞事件／民視新聞）





貼文一出後，許多網友也大嘆：「長知識了！」，也有網友表示：「如果不仔細看，遠看真的會以為是抓傷」。甚至有網友在底下分享類似的接觸性過敏經驗，表示有些衣服後領標籤或產品的布標籤，也會成為發癢的原因。





