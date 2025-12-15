女童臉冒詭異紅疹！醫見「排太整齊」揪出恐怖真相

小兒科醫師許志煌臉書分享一宗特殊門診案例，引發廣泛關注。一名小女孩因臉部反覆出現紅色疹子前來就診，症狀困擾家長已久。

據女童母親表示，孩子臉上的紅疹問題已持續一段時間，期間曾求診多位醫師，均被診斷為蟲咬所致。疹子有時還會伴隨水泡出現，每次擦藥後症狀雖能獲得改善，但過不久便會再度復發，令家長相當困擾。

許志煌醫師仔細觀察患部後，發現疹子的排列形狀異常規則，這引起他的注意。他隨即向母親提出關鍵問題：「你不覺得疹子的排列有點太規則了嗎？會不會常常發生在某個時間或是某件事情之後？」

經醫師提醒，母親恍然大悟地說：「對喔，她每次只要抱過一條毯子之後，就會有這個問題！」這項發現讓病因真相大白。

許志煌醫師解釋，這種反覆發作的症狀其實是接觸性皮膚炎。當皮膚出現規則排列的疹子時，大多數情況是由外物接觸所造成。這類疹子在型態上可能呈現直線、規律線條或特殊造型形狀。

醫師進一步說明，生活中常見的致敏物品包括含有金屬鎳成分的飾品，如項鍊、手環、戒指等金屬製品。衣物、寢具、家飾等紡織品也是常見過敏原。此外，橡膠製品、化學藥品、清潔劑以及有毒植物，都可能引發接觸性皮膚炎。

針對治療方式，許志煌醫師強調，雖然使用藥物可以暫時緩解症狀，但若再次接觸過敏原，症狀就會再度復發。因此，避免接觸致敏物質是唯一的根本解決方法。

找到病因後，醫師直接建議家長：「媽媽啊，你要幫妹妹換一條毯子才會好啦！」他提醒，對於接觸性皮膚炎患者而言，找出並避開過敏原是最重要的治療原則。

這起案例也提醒民眾，當皮膚出現不明原因的疹子時，除了考慮一般的皮膚疾病外，也應留意疹子的分布形態。若發現疹子呈現規則排列，應仔細回想是否接觸特定物品，並盡速就醫尋求專業診斷，避免症狀反覆發作影響生活品質。

