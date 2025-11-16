女童臉瘀傷疑遭虐 縣府「多次訪視無虐待」駁無作為

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗民眾發現一名就讀國小的女童，臉部明顯有瘀血紅腫的痕跡，懷疑她被繼母虐待，還說這名女童被打傷之後，在外頭遊蕩，警方安置一晚之後，要把女童送回家，女童繼母還拒收，讓女童身心受創，痛批社工沒有作為，但縣府強調，這個案子7月就已經介入調查輔導，這位繼母因為一個人要照顧5個孩子，經濟與教養的壓力相當大，教育單位與社工多次訪查，女童與繼母的互動良好，沒有網路指控虐待的情況，經過繼母同意，這名女童已經接受社工安置，暫時先住在寄養家庭。

女童右臉頰一片紅腫，明顯有瘀青的受傷痕跡，民眾擔心她是不是受到不當對待，事情發生在苗栗，民眾貼文強調，這名目前就讀小學的女童，被繼母虐待嚴重全身是傷，學校老師通報社工後，女童離家在外遊蕩，警察安置一個晚上，將她送回但繼母拒收。

女童疑似出現精神解離的情況，又因為尿床被打傷，放學時老師還幫她換褲子以免回家又被打，繼母強調不要這個小孩，但社工 卻 認為繼母最近照顧得很好，他希望中央的社工與警察能趕快介入幫忙，到底有沒有民眾指控的這些情況，社會處長出面解釋。

苗栗縣社會處處長張國棟說：「家屬她可能會因為經濟或教養壓力，會有些地方犯錯，但她並不是壞人，我們希望透過更多的支持跟協助，讓這樣的家庭可以站起來。」

今(15)日晚間縣府發出聲明強調，在今年7月接獲通報後，相關局處跨單位立刻介入查證與追蹤，持續前往案家查訪，進行關懷與風險評估，初步了解，並沒有外界描述嚴重虐待的情形，希望不實的訊息不要再繼續傳遞。

苗栗縣社會處處長張國棟說：「確實這個家庭因為子女眾多，然後繼母她一人要照顧這些孩子，其實壓力是非常大的，絕對沒有網路上所傳，可能嚴重虐待啊，或是讓孩子在外遊蕩的這樣狀況。」

社會處強調，女童與繼母平常互動良好，因為繼母1個人要帶5個孩子，照顧起來壓力比較大，上個月才會情緒失控打傷小孩，經過評估，繼母同意女童接受安置，讓社工帶往寄養家庭，希望藉由社會的資源，讓女童能獲得支持與照顧。

