女童被蔡英文大讚：未來當總統不是問題！畫面震撼5萬人

政治中心／周希雯報導

前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，不時驚喜現身網友的留言區，親民程度令國人驚喜不已。1名女網友日前才曬出短髮照、笑稱與蔡英文很像，馬上被本尊親自讚賞「你比我漂亮很多」；近期1名媽媽也分享，女兒剪了「小英同款短髮」，短短6分鐘就釣出蔡英文回覆，還讚賞「未來當總統也不是問題」，瞬間引來破5萬名網友暴動表示，「直接招募總統！」。





被蔡英文大讚：未來當總統不是問題！女童秀「小英同款」網暴動：直接招募

蔡英文長年頂著一頭短髮示人。（圖／翻攝「蔡英文Tsai Ing-wen」臉書）

蔡英文過去頂著一頭「飄逸蓬鬆短髮」活躍政壇，成了她最大招牌，即使退休後髮型依舊沒變。對此，1名媽媽近期在深夜分享，「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型」，只見可愛的小妹妹剪了俏麗短髮，認真投入作業中，媽媽也打趣問，「小英總統會看到嗎？」。

沒想到發文才短短6分鐘，馬上被「夜貓」蔡英文海巡到，更親自留言寫下，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」，媽媽見狀也驚喜大喊，「啊啊啊啊啊啊啊！」如今不到半天，該留言已衝破5萬人點讚，網友全暴動表示，「小英比那個招募教官一直叫人加入國軍還猛」、「不可能這麼晚睡吧」、「未來如果妹妹真的當上總統的話，在這邊的我們都是奇蹟見證人 想想就好感動嗚嗚嗚」、「史上最強總統府招生文案」、「總統你會不會太晚睡了？！要揪出來唱歌嗎」。

