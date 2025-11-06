女童裝葉克膜深夜轉院！高雄北上台大 全民接力讓道救命
一場與時間賽跑的救命行動，昨晚在國道一號上演。高雄一名女童因肺部嚴重感染，病情急轉直下，不僅需要插管治療，更必須裝上葉克膜維持生命。由於病情危急，醫療團隊決定將女童從高雄義大醫院轉送至台北台大醫院接受進一步治療。
十二月五日晚間，焦急的家長在社群平台Threads發文，向社會大眾求助。文中寫道，女兒因病情危急必須裝上葉克膜轉院北上，懇請經過國道一號的用路人看到救護車務必禮讓。這則訊息迅速在網路上傳開，引發各界關注。
立委柯志恩看到家長的求助貼文後，立即主動留言回應，並積極協助聯繫警政署與台大醫院。透過立委的協調，相關單位迅速啟動應變機制，為這趟救命之旅開闢綠色通道。警政署調派警力沿途護送，確保救護車能夠順暢通行。
與此同時，這則求助訊息也在貨車司機、聯結車司機的社群中廣為流傳。許多職業駕駛看到消息後，紛紛在群組中互相提醒，呼籲同業注意禮讓救護車。這股民間自發的力量，形成了一道守護生命的防線。
救護車於深夜啟程，展開這趟攸關生死的北上之旅。從高雄到台北，全程約三百五十公里的路程，在正常情況下需要四個小時左右。但對於裝著葉克膜的重症患者來說，每一分鐘都至關重要，路途中的任何延誤都可能影響治療的黃金時機。
整個轉院過程中，義大醫院的醫療團隊全程陪同，隨時監控女童的生命徵象。救護車上配備了完整的急救設備，醫護人員隨時準備應對可能出現的突發狀況。司機以專業的駕駛技術，在確保安全的前提下，盡可能縮短行車時間。
沿途的用路人展現了台灣社會的溫暖。許多駕駛聽到救護車的警笛聲，立即靠邊讓道。大型車輛的司機們更是主動在無線電中互相通報救護車的位置，提醒前方車輛注意避讓。這樣的場景，在深夜的國道上不斷上演。
經過近四個小時的奔馳，救護車終於在今日凌晨零點四十五分順利抵達台大兒童醫院。台大醫療團隊早已在急診室外待命，女童一到院立即被送入加護病房，展開後續的治療。
家長在女兒安全抵達後，再度於社群平台發文，向所有幫助過他們的人表達感謝。文中特別提到義大醫療團隊的專業照護、台大醫療團隊的全力接手、救護車司機的專業護送，以及各大貨車、聯結車社群車友們的一路禮讓。
家長在文中寫道，現在最重要的是專心治療，一步一步穩定往前。每一份善意、每一句祝福都讓他們感受到力量。這段文字，道出了一個家庭在面對重大危機時，感受到來自社會各界溫暖支持的真摯情感。
這起事件展現了台灣社會在緊急時刻的團結與愛心。從政府單位的積極協調、醫療團隊的專業合作，到民眾自發的讓道行動，每個環節都體現了對生命的尊重與珍惜。雖然女童的病情仍需持續觀察治療，但這趟深夜的救命之旅，已經為她爭取到最佳的醫療資源與治療機會。
