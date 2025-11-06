女童裝葉克膜轉院不須警車開道？國道警：尊重醫師專業判斷
昨(5)日晚間高雄某醫院一名女童因肺部嚴重感染，須轉院至北部的醫院治療，家屬在社群發文請國道1號的用路人遇到救護車讓道，目前女童已順利抵達醫院治療。針對女童轉院途中沒有警車開道一事，國道警察特別說明，經主治醫師專業評估，以一般救護方式轉送即可，故該院主動向警方取消相關申請。不過，國道各大隊仍有隨時留意該救護車轉送情形，以便隨時提供協助。
警方表示，女童家屬為求能安全轉院，於昨晚7時許向國道警方提出協助安全護送之需求，該局獲報後即積極協助處理，同時通知途經大隊準備派遣勤務，並與家屬及院方聯繫。後經醫院主治醫師專業評估，女童於裝置葉克膜後病況尚能穩定，建議改以一般救護方式轉送即可，無須採特殊緊急後送程序，醫院便依醫療專業判斷，主動聯繫警方取消相關申請。國道警局仍要求各大隊持續關注該案救護車轉送情形，期能適時因應各種突發狀況，必要時可立即給予適時協助。女童已於今日凌晨由救護車順利抵達北部醫院接續治療。
警方強調，警方向來秉持尊重醫療專業、積極協助民眾之立場，對於攸關生命安全之案件均迅速處理，以期圓滿達成。若經醫院評估有急迫性及必要性，為避免轉院時遇有車流量壅塞恐危及病患生命安全，警方均會應請求提供必要協助的安全護送。
國道警局長顏旺盛呼籲用路人，救護車在執行勤務時依法有「優先路權」；依道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
