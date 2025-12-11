女童誤下車慌張哭泣求助 警即時安撫協助返校

圖說：基隆市第四分局中山派出所警員周建丞。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局中山派出所警員周建丞於114年12月8日上午，見一名女童情緒慌張、邊哭泣邊走進派出所，狀似需要協助，立即上前關心並提供必要協助。

警方先耐心安撫女童情緒，在其逐漸平穩後，進一步了解情況，發現女童因搭乘公車時不慎提早下車，與原定前往安樂區某國小的路線脫離，因而感到害怕，員警立即聯繫家屬查證身分，並在家長同意下，駕駛巡邏車親自將女童載送至學校，並交由校方師長照顧。

警方呼籲，警察除了維護治安與交通，更肩負為民服務的重要使命，面對求助情況，皆秉持同理與耐心，全力協助每一位民眾；同時提醒家長應多注意年幼孩童動向，避免類似情況發生，共同守護孩童安全。