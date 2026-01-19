女童返台離奇猝死 驗出B19病毒

台中市1名11歲女童隨家人赴大陸旅遊返台後，原僅有尋常感冒症狀，竟在買完包子回車上，突然淒厲大叫一聲隨即昏迷，經醫療團隊搶救2天，仍因急性心肌炎引發多重器官衰竭不治。此案引發疾管署高度關切，經採檢全身10處檢體，疑驚見俗稱「蘋果病」的細小病毒B19陽性反應；但多位感染症權威皆認為，其病程快得不尋常，全案已由法醫完成解剖，正全力釐清奪命真相。台中地檢署表示，尚未收到檢驗結果報告，無法證實媒體報導是否屬實。

該女童本月10日與父親外出，突然尖叫倒下隨即昏迷，家屬緊急送醫並轉診至中國醫藥大學兒童醫院，儘管院方全力救治並裝設葉克膜搶救，但女童短短2天便因嚴重肺水腫與多重器官衰竭不治。據了解，女童先前已有近1個月感冒病史，家屬難以接受她離奇猝逝，盼透過司法相驗、解剖釐清死因。

針對檢出「細小病毒B19」而斷言是B19致急性心肌炎猝死，台中榮總小兒感染科醫師陳伯彥直言「不合理」，B19屬DNA病毒，特性是「長得極慢」，臨床經驗幾乎沒有B19病毒直接引發急性心肌炎的報告；通常該病毒會先影響骨髓或幹細胞，再產生續發性影響，而非導致突發性猝死，此案病程之快極為罕見且不尋常。

感染症權威王任賢也強調，B19病毒引發心肌炎若要演變至死亡，通常需一段時間累積，難以在瞬間爆發。小兒科醫師施勝桓說，B19病毒常引起「蘋果病」，典型症狀為臉頰出現紅疹，絕大多數患者均為輕症，除非具備免疫力不全或特殊體質，否則極少具有致命危機。

這起離奇個案也讓醫界聯想起民國98年轟動全台的「劉小弟案」，當年7歲的劉小弟接種H1N1疫苗後，全身出疹、高燒，搶救33天後仍殞命，經法醫研究所鑑定確認死因是B19微小病毒感染引發的「噬血症候群」；如今台中11歲女童同樣驗出B19病毒，究竟是病毒產生變異、亦或女童特殊體質引發罕見的免疫風暴，有待法醫鑑定釐清。