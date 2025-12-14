女童遭車擦撞釀擦挫傷 北市警初判疑違規穿越馬路

（中央社記者劉建邦台北14日電）1名12歲女童12日晚間疑違規未走行人穿越道，在台北市基隆路2段附近路口遭1輛汽車擦撞造成身體手腳擦挫傷，送醫後無礙，汽車為閃避女童撞毀車身及後視鏡，肇事原因待查。

台北市警察局大安分局今天發布新聞資料表示，12日晚間9時許獲報在基隆高架橋下敦化南路匝道口附近有1起交通事故，派員前往現場處理。

警方初步調查，1名12歲的女童由臥龍街東往西方向，想直接步行穿越基隆路2段至對面公車站搭公車返家，疑未依規定行走行人穿越道，直接穿越基隆高架橋下的敦化匝道通道時，遭1輛自小客車擦撞。

警方說，42歲陳姓多元化計程車駕駛當時的車輛在下匝道時發現女童身影，立即閃避導致車輛撞擊旁邊護欄等處，造成車輛的右側車身及後視鏡毀損。

警方表示，此件車禍造成女童左側身體及手腳擦挫傷，送至醫院醫治，所幸女童在送醫前意識清醒、無大礙，至於陳姓多元化計程車駕駛的酒測值零、駕籍正常。詳細肇事原因待調查釐清。

台北市警察大安分局表示，民眾穿越馬路應遵循交通號誌、標誌、標線指示行走行人穿越道；駕駛需隨時留意前方路況，建立防禦駕駛觀念，以應變突發道路狀況。（編輯：張銘坤）1141214