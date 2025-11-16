女童遲到遭罰「100下深蹲」背部突劇痛 送醫不治

一名女童因上學遲到，被罰揹書包做100個深蹲後，不幸喪命。（示意圖／pixabay）





印度馬哈拉施特拉邦一名12歲六年級女童卡賈爾（Kajal Gond）因上學遲到，被老師要求做100下深蹲體罰，且必須背著書包完成。事後她出現劇烈背痛，情況急速惡化，不幸於醫院身亡，震驚當地社區與家長。

事發於11月8日，多名遲到學生皆被要求進行同樣的深蹲懲罰。女童完成懲罰後放學返家因為「背部劇痛」痛哭，家屬連忙先將她送往納拉索帕拉（Nalasopara）醫院，之後再轉送到孟買的大醫院，但還是不治身亡。

家屬強調，卡賈爾的病況明顯與體罰直接相關，是整起悲劇的主因，醫院也證實卡賈爾是在被體罰後健康急遽惡化，才會送命。地方家長群起憤怒，認為這是嚴重的虐童。父親悲痛控訴「女兒遲到有錯但不該被虐待」。

當地居民與家長要求對校方採取刑事行動，該地執政地方政黨「馬哈拉施特拉重建軍」（MNS）也宣布，在檢警提告前學校將被迫停課。儘管印度法律已明令禁止學校體罰，但零星案例仍時常發生。教育倡議者呼籲政府強化兒童保護法規的執行，並提升教師訓練，以徹底杜絕類似事件再次發生。

