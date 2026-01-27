女童長期便秘 竟是巨結腸症作怪

醫師張經旼說明先天性「巨結腸症」。

（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕台南報導

一名女童自嬰兒時期起長期便秘、排便困難，腹脹幾乎成了日常，家人多年來找不到真正原因；近日轉診確認為先天性「巨結腸症」。經安排適當治療計畫與手術，恢復情況良好，不再需要藥物大便能自然排出，腹脹明顯改善，精神與食慾也逐漸恢復。

新營醫院小兒科醫師張經旼指出，巨結腸症是因腸道神經發育異常，導致腸道蠕動不足，糞便無法順利排出。症狀常被誤以為只是單純便秘，因而延誤診斷。

家屬回憶，孩子從小排便次數少、糞便又硬，常依賴藥物，甚至需要灌腸才能解便。隨著年紀漸長，不僅排便依然困難，孩子還開始害怕上廁所，影響食慾與活動力。

張經旼提醒家長，若孩子自嬰幼兒時期就出現長期嚴重便秘，應及早診斷、接受適當治療，避免影響孩子的成長與生活品質。