女童面前施暴！ 男持安全帽 怒砸鄰居鐵門 屋主：不敢回家

屏東潮州一名男子身邊還帶著一名女童，7號晚上11點多，突然怒氣衝天脫下安全帽，怒砸鄰居家鐵門，一旁女童嚇傻愣在原地，屋主也被嚇到不敢回家，就怕女童會有安全疑慮，警方已經前往查訪，社會局也將介入調查。

東潮州一名男子身邊還帶著一名女童，突然怒氣衝天脫下安全帽，怒砸鄰居家鐵門，一旁女童嚇傻愣在原地（圖／翻攝Threads）

事發在屏東潮州一處社區，一名身穿白衣、緊身牛仔褲的男子在7日晚間11點多，突然情緒激動地取下安全帽，用力砸向鄰居家的鐵門。當時跟在男子身旁的女童目睹整個過程，嚇得愣在原地。從另一個角度可見，這名男子與一名身穿黑衣的女子正準備回家，途中男子不斷回頭看向鄰居大門，邊比手畫腳邊叫囂，女子則試圖拉住他並安撫其情緒。

廣告 廣告

男子頻頻回頭看向鄰居大門，甚至不斷比手畫腳還叫囂，讓女子連忙拉住他安撫情緒，屋主也被嚇到不敢回家（圖／TVBS）

附近住戶表示，這樣的行為非常恐怖且可怕，特別是男子帶著孩子，這是非常不好的示範。住戶推測，事件可能與停車問題有關，因為雙方都有車輛進出，門口若有車停放會造成不便。

被砸鐵門的住戶在社群媒體發文表示，他們並不認識對方，且因此事件被嚇得不敢回家。潮州分局中山路派出所所長謝東穎表示，分局尚未接獲報案，但警方已主動前往了解相關情形，並已通報社政單位介入，評估影片中孩童是否需要保護或申請保護令。

安全帽仍向鄰居家鐵門，當下女童嚇傻愣在原地，只不過身為大人沒有以身作則，還在孩童面前有暴力傾向，社會局將介入調查（圖／TVBS）

所幸事件中無人受傷，但男子在深夜砸門的原因警方仍在調查中。這種情緒失控的暴力行為，恐怕會在女童心中留下難以抹滅的陰影。

更多 TVBS 報導

詐團精心設計「木製電話亭」成員檢討假公安卻露「台灣腔」

酒醉「金毋通」！嘉義砸4車又脫衣 高雄大鬧街頭 下場曝光

超商「當自家冰箱」！男不付款打開喝 店員勸阻竟遭威脅

男子砸鄰居大門！北投社區「不定時炸彈」住戶心驚驚

