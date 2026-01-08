「女童頭部險遭貨車輾過」行車紀錄器拍下車禍生死1秒 媽媽急拉救回！後車駕駛驚睹嚇哭

彰化市彰草路與精誠路口發生交通事故，機車女騎士載著2歲女兒遭轎車撞擊噴飛倒地，女兒頭部一度險遭小貨車輾過，所幸媽媽及時將孩子拉回，驚險瞬間全被行車紀錄器拍下。（翻攝畫面）

「只差一秒，後果不堪設想...」一名媽媽昨（7日）騎乘機車載著2歲女童行經彰化市彰草路與精誠路口時，與左轉轎車發生碰撞，母女當場連人帶車摔飛倒地。更驚險的是，事故瞬間一輛小貨車正好從旁經過，後輪差點輾過女童頭部，所幸媽媽及時將孩子拉回懷中，驚險畫面曝光後，讓不少網友嚇呆。

彰化市車禍瞬間曝光 母女倒地險遭二次輾壓

警方調查指出，事故發生於昨日，當時一輛轎車由精誠路南往北行駛，左轉進入彰草路時，與沿彰草路西向直行的機車發生碰撞。機車女騎士載著年僅2歲的女童，遭撞後兩人噴飛倒地，滑行至路口旁。

從行車紀錄器畫面可見，母女倒地的同時，一輛小貨車正好行經事故現場，後輪距離女童頭部僅剩極短距離，情況十分危急。

為何差點釀成悲劇？ 行車紀錄器拍下關鍵1秒

影像顯示，就在小貨車後輪即將通過女童位置前，媽媽奮力伸手，將孩子拉回自己懷中，小貨車駕駛也立刻煞車停下，才未釀成二次事故。

全程目擊的後方女駕駛受到極大驚嚇，當場尖叫後哭出聲來，事後仍情緒未平、邊哭邊開車，直呼「要去收驚」，並表示會將行車紀錄器畫面提供警方協助釐清肇事經過。

肇事雙方是否有酒駕嫌疑？

彰化警分局表示，事故雙方酒測值皆為0，排除酒駕因素。女機車騎士身體多處擦挫傷，2歲女童則是手腳擦傷，所幸經送醫檢查後均無生命危險。

至於實際肇事原因與責任歸屬，警方仍在調閱相關監視器畫面與行車紀錄器，將進一步釐清事故責任。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

