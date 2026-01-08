「女童頭部險遭貨車輾過」行車紀錄器拍下車禍生死1秒 媽媽急拉救回！後車駕駛驚睹嚇哭
「只差一秒，後果不堪設想...」一名媽媽昨（7日）騎乘機車載著2歲女童行經彰化市彰草路與精誠路口時，與左轉轎車發生碰撞，母女當場連人帶車摔飛倒地。更驚險的是，事故瞬間一輛小貨車正好從旁經過，後輪差點輾過女童頭部，所幸媽媽及時將孩子拉回懷中，驚險畫面曝光後，讓不少網友嚇呆。
彰化市車禍瞬間曝光 母女倒地險遭二次輾壓
警方調查指出，事故發生於昨日，當時一輛轎車由精誠路南往北行駛，左轉進入彰草路時，與沿彰草路西向直行的機車發生碰撞。機車女騎士載著年僅2歲的女童，遭撞後兩人噴飛倒地，滑行至路口旁。
從行車紀錄器畫面可見，母女倒地的同時，一輛小貨車正好行經事故現場，後輪距離女童頭部僅剩極短距離，情況十分危急。
為何差點釀成悲劇？ 行車紀錄器拍下關鍵1秒
影像顯示，就在小貨車後輪即將通過女童位置前，媽媽奮力伸手，將孩子拉回自己懷中，小貨車駕駛也立刻煞車停下，才未釀成二次事故。
全程目擊的後方女駕駛受到極大驚嚇，當場尖叫後哭出聲來，事後仍情緒未平、邊哭邊開車，直呼「要去收驚」，並表示會將行車紀錄器畫面提供警方協助釐清肇事經過。
肇事雙方是否有酒駕嫌疑？
彰化警分局表示，事故雙方酒測值皆為0，排除酒駕因素。女機車騎士身體多處擦挫傷，2歲女童則是手腳擦傷，所幸經送醫檢查後均無生命危險。
至於實際肇事原因與責任歸屬，警方仍在調閱相關監視器畫面與行車紀錄器，將進一步釐清事故責任。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
F-16「大腦」出問題？他爆料任務電腦升級後問題多 空軍認了：辛柏毅曾通報
「1個人吃飯又沒做錯事」她願付雙份餐費仍遭請離 火鍋店拒單人用餐引質疑
巨鹿衝馬路撞凹自小客...牠飛翻後竟肇逃回山林 「留一撮毛」夾車頭！影片曝光
其他人也在看
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 17 小時前 ・ 1
汽車油表小箭頭用途曝光！發明者沒申請專利
[NOWnews今日新聞]開車上路時，最重要的資訊都寫在駕駛座前方的儀表板上，但你知道，油表上的小箭頭代表什麼意義，又是怎麼誕生的嗎？事實上，這源自一位福特汽車的工程師，曾在一場大雨中搞錯了公務車的加...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 14
賓士旗艦校正回歸！EQS將走入歷史
在電動車轉型的道路上，賓士顯然上了一堂昂貴的課，隨著2026年初市場訊息明朗化，這家百年車廠正式宣布將調整其電動旗艦戰略，備受爭議的EQS型號將在這一代畫下句點，未來不再會有獨立命名的EQS續作。取而代之的，是將純電動力重新納入品牌靈魂S-Class的家族版圖中。這項決策也代表著賓士已經認錯，決定結束「燃油與電動外觀分家」的實驗，將開始學習BMW的模式讓燃油與電動兩者的樣貌更加接近。賓士決定放棄EQS這個車款，未來的旗艦電動將會與S-Class長相一致。最令老派車迷與後座買家振奮的，莫過於設計語彙的大轉向。現行EQS為了追求極致風阻係數而採用的圓潤設計，雖然科技感十足，卻也被不少忠實客戶詬病缺乏旗艦車款該有的雄偉氣勢。根據最新的開發計畫，新一代純電S-Class將揮別那種輪廓，轉而回歸經典的三廂轎車比例。這意味著我們將迎來更長、更挺拔的引擎蓋，以及更具存在感的車頭造型，讓純電版本與燃油版本在外觀上趨於一致，守住S-Class那份不怒而威的領袖儀態。 雖然長得越來越像，但底盤結構卻是截然不同。為了在不同動力領域追求極致，賓士採取了雙平台並行的戰略，傳統燃油與油電混合車型將沿用優化的MRACarture 車勢文化 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
456億全到位！桃園捷運棕線正式啟動 至迴龍僅18分鐘
桃園捷運建設迎來重大里程碑！桃園市政府捷運工程局7日指出，捷運棕線基本設計已正式通過行政院公共工程委員會經費審議，總經費456.49億元全數到位，這也宣告棕線正式從紙上規畫作業，邁入工程招標與實質推動階段。未來通車後，桃園市中心至新北迴龍僅需18分鐘，將徹底改變萬壽路塞車惡夢，開啟北北桃通勤新革命。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 3
寶嘉聯合車展捷報「5天接單328張」！趁勢再推「新車全台巡迴展示」1/10起開跑
寶嘉聯合自2024年12月完成管理團隊調整後，全面檢視並重整台灣市場的產品導入節奏與通路營運佈局。面對2025年台灣整體汽車市場環境劇烈變動，寶嘉聯合仍以穩健推進的營運步調，透過多品牌策略深化與經銷通路全面升級，帶動全年整體銷售較2024年呈現翻倍成長，全年合計領牌達4,253輛，創下寶嘉聯合自2007年承接品牌代理以來的歷史新高紀錄。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2025年12月台灣汽車市場銷售報告｜特斯拉Model Y超車Toyota Corolla Cross奪冠
迎接2026年新年換車潮，各車廠在去年年末紛紛祭出有感促銷，加上貨物稅補助政策拉抬買氣，12月掛牌數以47,303輛更勝11月36,485輛，較上個月成長29.7%，相較去年同期成長14.5%。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
經典上掀頭燈驚喜回歸！Result Japan打造「Neo86」改裝套件
對於《頭文字D》的擁護者或是JDM鐵粉來說，AE86 Trueno那最具靈魂的「掀燈」無疑是不可取代的時代象徵。然而，受限於現代行人安全法規與風阻設計，這項設計早已在車壇絕跡。就在2026年東京改裝車展前夕，日本知名改裝廠Result Japan拋出了一顆震撼彈，正式推出名為「Neo86」的全車外觀套件，成功將消失數十年的上掀頭燈，移植到了現代的Toyota GR86 / GT86身上，讓車迷在數位時代也能重溫80年代的機械美感。日本知名改裝廠Result Japan拋出了一顆震撼彈，正式推出名為「Neo86」的全車外觀套件，成功將消失數十年的上掀頭燈，移植到了現代的Toyota GR86 / GT86身上。這套「Neo86」套件並非單純的視覺裝飾，其最核心的變革在於徹底重塑的車頭結構。Result Japan工程團隊研發出了一組具備實際啟閉功能的上掀式頭燈，並配合這項改動，重新設計了更為平整的引擎蓋與富有稜角的葉子板，成功將現代車型的圓潤線條轉換為充滿80年代風格的剛硬與洗鍊。此外，復古風味十足的霧黑塗裝前保險桿，鑲嵌了經典的黃色圓形霧燈，整體前臉幾乎完美還原了當年AE86 TrueCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
Nissan X-Trail 越野版化身露營車！後座容納雙人大床可輕鬆拆卸
去年底 Nissan 推出小改款 X-Trail，並首度在日本追加 Rock Creek 越野版本，擁有更加粗獷的外型，原廠近日偕手麾下改裝品牌 NMC 發表 X-Trail Rock Creek Multibed，讓 X-Trail 化身露營車，將在今年東京改裝車展亮相。自由時報汽車頻道 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
愛玩車／Lexus車主大福音 輪胎也保固
愛玩車／Lexus車主大福音 輪胎也保固EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
愛玩車／三陽4MICA改款 油耗升級更省荷包
愛玩車／三陽4MICA改款 油耗升級更省荷包EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」
社會中心／馬聖傑、林詠琪、嚴凱 台北報導台北車站旁許昌街，今天晚上接近六點，發生轎車暴衝自撞意外！一名騎士遭受波及，好險只有擦挫傷，另外還有五輛機車，被撞毀！據了解，23歲的女駕駛，從地下停車場開出來，疑似太緊張，誤踩油門釀禍。一輛轎車，莫名其妙往前暴衝，一名女騎士遭波及，連人帶車倒地，好險一旁直行轎車，煞車踩得夠快，才沒迎頭撞上。轎車車頭，卡在騎樓柱子上，撞擊力道，真的不小，遭受波及的，這一排機車也很慘，車殼破得破、碎得碎，有一兩輛幾乎形同報廢，機車車主被通知來到現場，看都看傻了。北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」。 （圖／民視新聞）機車車主：「整個排氣管還有整個側邊，全部都毀掉了，不過很幸運沒有全毀啦，就看看還能不能動吧。」機車車主：「（機車）應該是全毀了，還在想說要怎麼辦，（有傻眼嗎）有啊非常傻眼。」驚險轎車暴衝自撞意外，就發生在台北車站許昌街上，晚上接近六點，正是下班尖峰時刻，下班族、學生族都很多，真的是驚險一瞬間。北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」。 （圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「當時駕駛就是從我身後，這處地下停車場開出來，但她開上來的時候，疑似太過緊張誤踩油門，因此才會一路往前暴衝。」肇事駕駛vs.家人：「就是要從停車場出來，然後車子往下滑，她停車停在那邊，車子要往下滑，然後她就趕快要停止，所以就用力了踩了油門，就衝出來了。」23歲的肇事駕駛，自己也嚇壞，疑似開車太緊張釀禍，接下來恐怕要與機車騎士們，商討後續該如何賠償。原文出處：北車旁轎車暴衝 自撞騎樓柱子「整排機車被撞毀」 更多民視新聞報導米可白騎車有陰影原因曝！拍戲遇「路殺」心碎發聲F-16戰機花蓮外海飛官疑跳傘搜救中 官方曝投入兵力船艦數據高雄左營驚爆「墜樓事故」 海軍中士重傷送醫搶救中民視影音 ・ 12 小時前 ・ 1
30年未搭公車乘客寫信感謝 公車駕駛謝竣吉用服務圈粉市民
台中市公車每日發出近8,000班次，是市民通勤、通學、採買與休閒重要交通工具，也是觀光客認識城市最便利的大眾運輸，公車營運時間從凌晨服務到深夜，方向盤背後的無名英雄，獲得民眾按讚肯定。一位市民日前從「台中一中」站搭車，感受駕駛謝竣吉熱誠服務，細心關照乘客安全，特別寫信表達感謝，希望多給默默付出的公車駕駛掌聲，共同打造友善的運輸環境。這位寫感謝信給台中市政府交通局的民眾，分享一段暖心的搭公車經驗，他表示約30年未搭乘公車，近日在「台中一中」站搭乘41路公車，原本只是一次普通的搭車行程，卻因駕駛貼心服務，駕駛行車平穩準時抵達，台中市民搭公車可享10公里免費，超過10公里車資最高10元的雙十公車優惠，駕駛努力守護每趟旅程，感受到大眾運輸的便利與安心。他提及當晚約7點36分從「台中一中」站搭乘41路公車，8點多在西區中山路下車，整段搭乘過程中，駕駛態度和善的對上下車乘客打招呼，稱許「台中公車服務真的很讚」，以身為市民感到驕傲，並希望透過這封信，讓更多人看見公車駕駛的辛勞，給予大眾運輸從業人員更多鼓勵。對於乘客肯定，公車駕駛謝竣吉驚喜表示，這些都是該做的事，41路行經國立公共資訊圖書館、台中一中台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
駕趣隨行｜MAZDA 元月限時禮遇，指定車型享 7 年原廠保固與 70 期 0 利率馬躍新程，開啟嶄新駕馭篇章｜正 2026 年式即將到港
駕趣隨行｜MAZDA 元月限時禮遇，指定車型享 7 年原廠保固與 70 期 0 利率馬躍新程，開啟嶄新駕馭篇章｜正 2026 年式即將到港SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16V不是新戰機？張延廷揭真相：只升級1成設備
前空軍副司令張延廷表示，F-16戰機性能提升到F-16V，不要以為就是改頭換面是全新戰機，其實，他只有改火控雷達等10多％裝備，其他80多％都還是以前裝備，失事飛機已使用28年，加上當天天候是裂雲，又是夜航，飛行員出雲又進雲，很容易產生錯覺，發生空間迷向。他說，賴政府說當前台美關係最好，那應趕快請美方交貨防撞系統，裝上防撞系統可保護飛行員。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
HYUNDAI 汽車 12 月銷售重返二千台 創 2025 單月新高台北新車大展回響熱烈 加碼推出多車系購車優惠
HYUNDAI 汽車 12 月銷售重返二千台 創 2025 單月新高台北新車大展回響熱烈 加碼推出多車系購車優惠SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輝達自駕AI模型 與傳統Level 2有何不同？L2++實現市區點到點智慧駕駛
輝達執行長黃仁勳表示將推出自動車平台率先導入賓士的ＣＬＡ系列，全球首輛L2++（自動駕駛等級），但L2++並非一般定義的...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
福斯限時推直上賽道購車方案！限量入主指定車款免費參加「Volkswagen性能馳騁嘉年華」
Volkswagen R-Line Performance、GTI與R等高性能車款皆搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統與完整安全科技，結合德制底盤與模組化平台，提供兼具安全與操控的駕馭體驗。台灣福斯汽車宣布推出2026年首波熱血級直上賽道購車方案。即日起至2月28日止，凡購買Volkswagen高性能指定車型，就有機會獲得「2026 Volkswagen性能馳騁嘉年華」入選門票。品牌盛事於3月21日假麗寶國際賽車場舉辦，限量僅50組，以珍稀名額邀請車主親身感受Volkswagen所帶來的極致駕馭快感。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不會失眠！馬斯克自認五年內 還不怕輝達的自駕車競爭
輝達（NVIDIA）正加緊投入自動駕駛技術，特斯拉執行長馬斯克周一在社群平台X對此表示，他並還沒有需要擔心的理由。馬斯克...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 10
Nissan 2026台北車展熱銷超標、展期全國訂單達350張！元月延續回饋好評購車優惠
2026台北新車暨新能源車大展已於1月4日圓滿落幕，本屆展期參觀人潮熱絡，眾多車主與車迷蒞臨Nissan展區，親身感受Formula E電動方程式冠軍賽車帶來的熱血氛圍，並搶先目睹歐洲熱銷全新跨界休旅車款Qashqai；Nissan於展期內接獲現場訂單共150張、全國訂單達350張，感謝所有準車主對「感動 ∙ 源自細節」品牌精神的認同，以及對Nissan產品及服務的肯定。為回饋廣大消費者支持，自即日起至元月底止，Nissan將延續提供優惠購車方案，再加碼週週抽Formula E日本東京雙人之旅，讓更多消費者輕鬆入主Nissan優質車款，體驗專注於細節體驗的精緻產品力。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言