女童「大叫一聲」猝死！高大成曝死因：恐為心肌炎

台中市於日前發生一起猝逝案件。一名11歲女童獨自下車去買包子，回到車上後卻突然大叫一聲，隨即倒地昏迷，經送醫搶救後，仍於12日宣告不治，也令家屬感到相當悲痛。由於事發來的突然，女童死因成謎，對此，知名法醫高大成指出，女童的死因很可能是感冒引發的心肌炎猝死，甚至在3天內就有致死可能。

根據了解，女童跟父母從中國旅遊回台後，曾在10日跟著父親到加油站加油，期間還獨自下車去購買包子，返回車內後不久，突然尖叫一聲，隨即失去意識。家屬見狀緊急將她送醫搶救，之後轉至中國醫藥大學附設醫院兒童醫院治療，期間一度以葉克膜維持生命，但病情始終未見好轉。

醫師指出，女童送醫時已出現嚴重腦部缺氧及肺水腫等狀況，病情急遽惡化。經連續搶救兩天後，仍宣告無法挽回，家屬於12日忍痛做出拔管決定，場面令人鼻酸。

女童在離世前約一個多月，就陸續出現感冒及輕微咳嗽情形，期間曾就醫治療，但症狀始終未完全改善。即便如此，她仍隨家人前往中國旅遊，返台後數日內，咳嗽狀況持續，並曾出現疑似心臟不適的情形。

針對女童猝逝原因，法醫高大成分析指出，從女童長期出現感冒、咳嗽症狀，加上送醫時已有明顯肺水腫情形研判，極有可能是濾過性病毒感染，引發心肌炎，進而導致心律不整甚至心臟驟停。他直言，依經驗判斷，「死亡原因有99%以上機率與心肌炎有關」，只要在解剖過程中採集心臟肌肉進行化驗，即可進一步確認。

高大成也說明，心肌炎會影響心臟正常收縮，造成心臟功能衰竭，血液回流受阻，進而引發肺水腫，使肺部無法順利進行氣體交換，「就像溺水一樣」。女童生前突然發出尖叫，推測是因瞬間出現強烈不適、呼吸困難所致。

此外，他也提醒，若感冒期間出現心跳異常加速、胸口不適、呼吸困難等徵兆，就應高度警覺心肌炎的可能性。尤其孩童往往難以清楚表達身體不適，家長更需多加留意。他強調，心肌炎在兒童身上若未及時發現，嚴重時「短短3天內就可能致命」，感冒期間務必充分休息，避免劇烈活動，以免釀成無法挽回的後果。

