女童「狂嘔吐5次」不是腸胃炎！ 醫掃CT揭腦瘤伴隨出血

兒科急診醫師吳昌騰近日分享一起令人震驚的病例，強調「最平凡的症狀，有時也可能預示著危及生命的嚴重疾病」。一名11歲女童因持續嘔吐，先被診為急性腸胃炎，未料深夜突發癲癇，緊急腦部電腦斷層掃描竟發現腦瘤伴隨出血的致命警訊。

一名女童嘔吐５次，以為是腸胃炎，後來情況變嚴重，甚至出現癲癇，緊急腦部電腦斷層掃描竟發現腦瘤伴隨出血的致命警訊。（示意圖／pexels）

吳昌騰醫師在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文指出，該女童嘔吐超過5次，在診所服用止吐藥後症狀仍未緩解，下午被家人送往鄰近醫院。醫院初步診斷為急性腸胃炎，安排住院接受靜脈輸液治療，未料女童狀況卻未好轉，病情在午夜時分急遽惡化，女童凌晨在睡夢中突發癲癇，出現雙眼上吊、四肢僵硬的症狀。醫療團隊緊急給予靜脈注射抗癲癇藥物，但2小時後再度發生更猛烈的全身性強直陣攣，持續惡化且無法控制的病情迫使第一線醫師意識到情況危急。

女童被轉至醫學中心後，隔天早晨抵達兒科急診室時，醫療團隊將診斷重點從腸胃道轉向顱內。就在即將送進兒科加護病房的關鍵時刻，她的血氧飽和度急降、呼吸極淺、雙側瞳孔放大且對光無反應，吳昌騰形容「這是腦部嚴重缺氧與功能受損的凶兆」。

緊急執行的腦部電腦斷層掃描報告揭露驚人真相，顯示高度懷疑為腦瘤（如星狀細胞瘤）伴隨出血，腫塊造成明顯佔位效應，導致左側腦疝，並有阻塞性水腦的跡象。吳昌騰說明，女童的持續嘔吐、突發癲癇及生命危急，全都是由出血性腦瘤引發的腦內高壓和致命性腦疝所導致。

吳昌騰強調，最初的「嘔吐」並非腸胃道感染，而是顱內壓力刺激嘔吐中樞發出的致命警訊。他提出三個重要警示，首先在表達能力不完全的兒童中，腦瘤引起的顱內高壓症狀，如間歇性頭痛、噁心和嘔吐，極易與腸胃炎、偏頭痛等常見疾病混淆，造成診斷延誤。

其次，當嘔吐症狀經初步腸胃炎治療後仍持續甚至惡化時，必須提高警覺。吳昌騰更示警，許多棘手的疾病，其症狀惡化往往發生在深夜或凌晨，「第一線醫療人員對此類深夜突發的嚴重病情（如無法控制的癲癇），必須保持高度敏感性，預設背後可能有不尋常的病因。」

吳昌騰也藉此提醒，在兒科急診中，嘔吐和腹瀉是每天最常見症狀，但醫學不僅是科學，更是一門需要時刻保持懷疑和警覺的學問。

