女等電梯被鄰居狗偷咬 嗆「管好你家寵物」秒遭飼主打巴掌

印度有女子被鄰居養的狗攻擊，請對方管好自己寵物反被打巴掌。（圖／翻攝自X／NCMIndia Council For Men Affairs）

印度古吉拉特邦一處大樓發生住戶糾紛，一名女子在大樓內等待電梯時突然被鄰居的寵物犬攻擊，她語帶抱怨請對方管好寵物，竟反遭飼主打了一巴掌，讓她很傻眼。這離奇狀況被大樓監視器拍下，經分享到網路上後，印度網友強烈討論。

根據外媒《NDTV》報導，事件發生於當地時間11月25日，地點位於拉傑果德市柯薩里亞區一處社區大樓，從流出的監視器畫面發現，有一名女住戶正站在電梯口，突然被鄰居飼養的狗衝上前攻擊。

尚不清楚女住戶是否有被咬傷，但她顯然受到驚嚇，直接對牽著狗的少年表示，「管好你家寵物」。然而影片下一秒不是看到女飼主道歉，她反而上前伸手打了女住戶一巴掌，隨後雙方發生激烈口角。

印度公益團體NCMIndia Council For Men Affairs在社群平台X（前身為Twitter）公開這段監視器畫面，並標註當地警方，希望他們出面處理這件事情。而影片底下也湧入許多網友留言，大多數人砲轟女飼主態度傲慢又沒責任感，自家寵物咬人還不肯認錯道歉，雖然不確定女住戶有沒有被咬傷，有人認為「就算狗沒有咬傷她，主人這種反應也完全不可接受」；另外，也有網友提出，「飼主最基本的義務就是確保他人安全。如果發生意外，責任與道歉應優先，而不是攻擊被害者。」

不過當地警方目前尚未公布是否介入處理，但該事件已在印度社群上掀起廣泛討論，更凸顯飼主管理寵物的責任與公共安全問題的重要性。

