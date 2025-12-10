「女籃界峮峮」男友爆偷吃開房 小三疑是前知名主播女兒

女籃國手陳芷英的5年戀情疑遭介入。(圖／鄭任南攝)

前新聞主播夫妻檔的獨生女梅嬿翎，被爆介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，兩人不僅利用陳芷英出國比賽時偷情，梅嬿翎因公務出差時，林劭安也一路愛相隨。

根據《鏡週刊》報導，有著「女籃界峮峮」封號的籃球國手陳芷英，男友正是籃球國手林劭安，男方近來被知情人士爆料腳踏兩條船，偷情對象正是知名主播夫妻檔的女兒梅嬿翎，梅嬿翎與林劭安今年6月關係轉曖昧後，林劭安常跟女友陳芷英報備外出後，便跟梅嬿翎私會，連梅嬿翎因公務到各地出差，林劭安也是直接入住飯店共度春宵，如此大膽的行徑，在梅嬿翎同事之間，早就是不能說的秘密。

此外，知情人士還公開林劭安與梅嬿翎之間的對話，從內容可以看出，梅嬿翎明明知道陳芷英正宮的身分，依然跟林劭安暗通款曲，不過更扯的是林劭安幫陳芷英舉辦生日派對時，居然還邀請梅嬿翎一同前往慶祝，被蒙在鼓裡的陳芷英完全不知情，讓旁人看不下去才會出面爆料。

針對這起爆料，梅嬿翎一開始表示自己在忙，接著就聯繫不上，沒有再做出任何回應，陳芷英則簡單表示她和男友林劭安都認為爆料內容所屬不實，隨後便不再針對此事多做說明，5年戀情恐將備受考驗。

