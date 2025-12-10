"女籃界峮峮"陳芷英傳被劈腿 男友林劭安疑偷吃前主播女兒

生活中心／綜合報導

有「女籃界峮峮」封號的籃球國手陳芷英，九月無預警宣布退役，讓許多球迷感到不捨。今天周刊爆出，交往五年的男友、籃球選手的林劭安，"偷吃"民眾黨社發部正妹專員梅嬿翎，不但趁女友出國比賽，跟著去大罷免出差，甚至邀梅嬿翎參加女友生日趴。但梅嬿翎的前主播媽媽吳中純，替女兒喊冤，強調兩人並非男女朋友，更不可能出差還一起過夜。

IG上大方展露姣好身材，每一則貼文，都看來陽光亮麗。她是前主播梅聖旻、吳中純的獨生女，梅嬿翎。目前在民眾黨當社發部專員，曾跟父母留下與黨主席黃國昌的合照。如今卻被周刊爆料介入籃球界情侶的感情。

裁判哨聲一響，吹了球員一記犯規。他就是被傳出劈腿的男主角，林劭安。林劭安曾是HBL、UBA球星，穩交五年的女友，則是有籃球界峮峮之稱的陳芷英。今年九月剛宣布退役。周刊報導，林劭安卻私下與梅嬿翎偷約會。





民眾黨黨工梅嬿翎母親吳中純：「剛開始大一真的是要讓我抓狂，他就是會大一就開始解放了，因為他國中高中念女校私立的又住校，就是比較嚴格那他個性比較活潑，民眾黨黨工梅嬿翎母親吳中純，就是到了大學就瘋狂似的，每天晚上都要出去。」

吳中純曾說管女兒管很嚴，但周刊出示通訊軟體對話記錄。梅嬿翎先是和男生說，訂好房了。林劭安則回，他算錯德國時差，要先跟女友聊個天，才能去找他。顯然雙方都知道這段關係，屬於禁忌。周刊甚至說，大罷免期間，林劭安趁女友出國比賽，愛相隨，跟著梅嬿翎全台跑透透，民眾黨黨工眾所皆知。甚至陳芷英過生日，林劭安還大膽邀請梅嬿翎參加，互動親密，宛如粿王翻版。

陳芷英IG，還留有和男友的合照。面對林劭安花心疑雲，她簡單回應，爆料不實。梅嬿翎媽媽吳中純也說，女兒跟林劭安的確認識，不過只是普通朋友！

聲源：民眾黨黨工梅嬿翎母親吳中純：「我女兒雖然跟這個男的，沒有發展成男女朋友關係，但是我們成年人看年輕人，大家都是男未婚女未嫁，難道男女朋友，不能換男女朋友嗎，沒有這麼離譜啊，怎麼去飯店找她，這更是不可思議啊。」

吳中純就怕女兒背罵名，極力澄清。更說已經幫他申請學校，明年就會出國。感情羅生門，真相只有三人知道。

