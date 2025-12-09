女粉無視保護令跟騷遭羈押 曹雅雯：可好好睡覺吃飯了
金曲歌后曹雅雯遭新加坡籍劉姓粉絲長期騷擾，她為此向法院聲請跟騷保護令，沒想到對方根本沒在怕，日前曹雅雯到高雄演出，她就在現場台下緊盯，嚇得曹雅雯報警求助，警方到場逮人，這名粉絲最後依違反跟騷法被羈押。
3號晚間，曹雅雯到高雄出席公益演唱會，沒想到這名劉姓女粉絲就坐在台下，嚇得她報警處理。這名女粉絲被警方依法逮捕偵辦，讓曹雅雯鬆了一口氣，表示「你各位親朋好友歌迷們放心，期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了，我們靜待後續佳音」，並在臉書貼出一張律師聲明，「我真的可以好好睡覺吃飯了」。
女粉絲遭羈押，讓曹雅雯終於放心。圖／翻攝自曹雅雯臉書
這名女粉絲騷擾曹雅雯長達一年多，還曾瘋狂傳恐嚇訊息給曹雅雯遭到封鎖，她因而從新加坡飛到台灣要求和解，並在高鐵站做出搶奪行李箱行為，6月時被依恐嚇危害安全罪、強制罪，判6個月徒刑得易科罰金，刑滿或赦免後驅逐出境，另發保護令兩年內禁止接近曹雅雯。但8月她又到髮廊堵人、陸陸續續傳訊息騷擾，12月又跟到高雄讓曹雅雯不堪其擾，現在她終於遭到羈押，也讓曹雅雯放下心中的大石頭。
※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢
高雄／王夢婷、簡宏修 責任編輯／陳俊宇
