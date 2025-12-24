「女粉絲被網爆」再延燒 宜蘭市取消王ADEN跨年演出

宜蘭市公所舉辦的跨年晚會將取消藝人王ADEN的演出，圖為日前宜蘭市公所宣傳跨年晚會記者會照片。（本報資料照片）

藝人王ADEN日前在學校的演唱會中，在女學生上台熱舞時臭臉蹲在一旁，影片流傳後引起熱議，繼台北市政府觀光傳播局日前宣布台北跨年晚會不會有王ADEN的演出，宜蘭市公所也在今天（24日）宣布，已協請廠商安排其他節目內容替代。

今年的宜蘭市跨年晚會在宜蘭運動公園舉辦，市公所日前宣布，今年跨年晚會集結13組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作頂規卡司，其中就包含王ADEN。

不過由於王ADEN日前在校園演唱時，對上台學生擺臭臉，今天宜蘭市公所發布聲明：基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，本所將協請廠商安排其他節目內容替代。

