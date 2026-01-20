女粉還原「小巨蛋不跳」真相！2度被Rain欽點 183字「繁體中文」暖回：我不夠體貼

Rain上週六在小巨蛋炸出八塊肌超man開唱，揪歌迷跳起來同歡。大步整合行銷提供

43歲的「韓流天王」Rain上週六（17日）闊別20年唱回小巨蛋，不僅超省治裝費地半裸將近1小時，炸出八塊冰塊肌嗨翻萬名歌迷。後半場更點名粉絲「跳起來」，只是他也當場抓包2名粉絲沒「一起跳」，其中一名女粉絲在網路上「自首」，解釋不跳的真相，沒想到今（20日）早竟釣出Rain本尊用「繁體中文」親回脆文！

Rain教官上身！鷹眼緊盯「誰沒跳」

Rain當晚在演唱嗨歌〈La Song〉前，先親自教萬名歌迷齊唱副歌，還請粉絲跳起來同歡，除了鷹眼抓包一位男歌迷沒跳，把他請上台當著全場歌迷前，問他「為什麼不跳？」笑翻全場。

Rain小巨蛋演唱會上半場都裸著上身，大秀精實肌肉。大步整合行銷提供

聽障女粉還原沒跳真相

還有一位女歌迷也被Rain點名「沒有跳」，該歌迷在演唱會後在Threads解釋原委，透露自己與同行的2名友人都是聽障，強調「不是我不跳，是我根本沒聽懂Rain和翻譯說什麼><因為我有聽覺障礙，需讀唇或即時字幕輔助。」該則脆文不僅迅速吸引80萬次瀏覽，連天王本人也看到了。

該名女歌迷不僅在Threads發文，也在Rain的IG留言解釋。翻攝IG@rain_oppa

昔靠手寫信娶到女神金泰希！Rain「繁體中文」親回台粉留言

Rain今早親回脆文，還特地以繁體中文留言，十分用心。threads@rain_oppa

Rain今親回脆文，除了感謝歌迷來看演出，也抱歉地說：「我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。」還為當天生日的歌迷補上生日祝福，更暖心地說：「雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢。藉由這次的機會，也讓我覺得以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行。」

Rain更接續說道，「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」由於Rain全文都用繁體中文留言，讓網友大讚，「歐巴也太讓人感動了！」還有人補充當年Rain就是用手寫信追到女神金泰希，直呼：「寫得太暖了！」

Rain上週六在小巨蛋開唱，2小時演出無冷場。大步整合行銷提供

Rain在演唱會尾聲與全場歌迷合照。大步整合行銷提供

Rain二度唱進小巨蛋，吸引萬人朝聖。大步整合行銷提供



