女粉「強吻」BTS Jin！慘遭韓檢方出手下場出爐

南韓天團BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍）去年在粉絲擁抱見面會上，竟遭一名50多歲的日本女性粉絲趁機「強吻」脖子。當下Jin明顯露出無措的神情，畫面曝光後，引發性騷擾爭議，也讓粉絲感到相當憤怒，近日韓國地方檢察廳針對此事也做出判決。





南韓BTS由Jin（左一）與SUGA（左五）、j-hope（左六）、RM（左二）、Jimin（左四）、V（左三）、Jung Kook（左七）組成。（圖／翻攝自「bts.bighitofficial」IG）

有網友在Threads分享一則影片，內容為Jin去年於韓國蠶室室內體育館舉行粉絲見面會的現場情況。影片中可見，該活動採取粉絲擁抱的形式。其中一名身穿白色長裙、留著棕色長髮的女子，在尚未輪到自己前便已伸出雙手、迫不及待地準備。一到她時，她立刻激動地奔向舞台中央的Jin用力抱住他，離開時，她甚至毫無要結束的意思，還順勢親上Jin的脖子。Jin則是被突如其來的舉動嚇到，皺眉露出不適的表情，女子的行為隨後在網路上掀起熱議。





BTS Jin被50歲「日籍女粉絲強吻」引網怒 她遭韓檢方起訴下場慘了！

粉絲看見影片後感到憤怒。（圖／翻攝自「yalluca」Threads）





不少粉絲觀看影片後感到憤怒，紛紛留言：「超級噁心，我頂多只敢握手、害羞看一下」、「好恐怖，其實保安應該要立刻拿下。我認真的，如果性別互換這個人絕對會被保安立刻按在地上吧。 為什麼女生這樣做，當事人明顯抗拒都沒人懲罰這個侵害他人的人？」、「Jin好痛苦的表情」、「可以把他拉黑名單嗎？永世不得入場…」部分粉絲也質疑，見面會以「擁抱」為形式是否過於親密，認為擊掌就足夠；但也有人指出，擁抱形式其實是Jin本人提出的，只是沒想到會遇上如此激進的粉絲。





而根據韓媒《江原道日報》報導，首爾東部地方檢察廳近日宣布，已於12日以強制猥褻嫌疑起訴這名50多歲的日本女子，但未對其進行拘留。松坡警察署最終認定指控屬實，將案件移交檢察機關。同時，依韓國相關法律規定，在公共場所實施性騷擾或強制猥褻行為，最高可處三年以下有期徒刑，或三千萬韓元（約新台幣63萬9530元）罰金。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

