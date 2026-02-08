女粉一舉牌就送35萬項鍊！GD首辦見面會寵爆 當場送「結婚賀禮」全場看傻

GD本週末一連三天在首爾舉辦3場粉絲見面會，將粉絲寵上天。翻攝FANPLUS1DOTCOM、翻攝X

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）出道20年首度召開個人粉絲見面會，活動6日起一連3天在首爾KSPO DOME登場。GD除了難得跳後輩男團TWS夯曲〈OVERDRIVE〉的「撒嬌舞」，滿滿逆應援，更是讓粉絲暖在心！

GD太寵粉！豪送粉絲35萬元聯名項鍊

GD一連3天舉辦的首場個人見面會「FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU」，除了精彩舞台互動少不了，GD還在遊戲環節送豪禮，有一位女粉絲舉牌透露自己即將結婚，希望收到偶像的結婚禮物，GD二話不說當場送了一條與Jacob & Co.聯名的限量版項鏈給準新娘，該條項鍊售價約1.1萬美金（約新台幣35萬元），當場羨煞全場粉絲。

女粉絲舉牌寫著「志龍歐巴，我要結婚了，結婚禮物...」沒想到GD大手筆送出聯名項鍊。翻攝X

GD送給女粉絲的項鍊價值1.1萬美金，折合新台幣約35萬元。翻攝X

門票2000有找！GD備妥大禮包、還有燒燙燙的核桃燒

此外，即便粉絲會門票僅8.8萬韓元（約新台幣1900元），GD卻為粉絲備妥「大禮包」，包括照片小卡、鑰匙圈、徽章、紀念票卡、地毯等免費周邊都讓現場觀眾帶回家。由於這幾天首爾也迎來寒流，氣溫只有攝氏零下10度，現場也特別與慶州老字號核桃燒名店「富昌製菓」合作，把餐車請來現場現做，核桃燒上還有GD主理品牌PEACEMINUSONE的標誌性雛菊巧克力點綴，給足粉絲驚喜。

引人注目的是，這次的「限定核桃燒」並非單純的寵粉服務，而是GD在2024年創立的公益基金會JusPeace Foundation，與富昌製菓的共同合作。相關人士賣關子地說：「可把這次的活動視為前導亮相，未來不排除延伸為結合公益與分享理念的聯名商品。」

GD太暖！提醒粉絲「天冷別待在室外」放送飲品券

除了雛菊核桃燒，GD也發送他代言的咖啡品牌The Venti飲品兌換券，還不忘在IG暖心提醒「天氣很冷，不要待在外面」，就算只是拿起手機螢幕提醒，也不忘向粉絲傳遞關心，讓粉絲大讚：「再度被暖到！」

GD結束首爾場後，首次個人粉絲見面會也將前進海外，接下來預計走訪日本橫濱及泰國曼谷，與更多海外粉絲面對面相見歡。

GD昨入場前不忘提醒粉絲要注意保暖。翻攝IG@xxxibgdrgn

GD見面會場外人潮滿滿，粉絲準備排隊領取核桃燒。翻攝IG@boochangjegwa

GD與核桃燒老店合作。翻攝IG@boochangjegwa

核桃燒上面還有雛菊裝飾。翻攝IG@boochangjegwa

GD見面會場外還有核桃燒點心可領取。翻攝IG@boochangjegwa



