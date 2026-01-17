女經痛難耐 原是子宮肌腺瘤作祟

在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小。（台北慈濟醫院提供）

35歲李姓女子近3年總會因為生理期而腹痛難耐，日常生活受到了影響，超音波與抽血檢查發現子宮內布滿子宮肌腺瘤。透過腹腔鏡與婦科超音波導引，進行子宮肌腺瘤微波消融治療，術後症狀大幅改善，生活品質也得到提升。

子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，即子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎。

台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會理事長、台北慈濟醫院婦產部長陳國瑚表示，子宮肌腺瘤好發於35～50歲的女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約20～30%，在不孕的女性中也相當常見。當這些異位（經血倒流並長入子宮肌層）的內膜組織在月經週期受到賀爾蒙刺激時腫脹發炎，可能有劇烈腹痛、經血過多及壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎影響受孕。

隨著醫療科技的進步，微波消融成為近年來的治療新選擇。醫師在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血的治療目的。

陳國瑚表示，微波消融治療的範圍可透過影像導引精準掌握，不容易傷害周邊組織；也因為術中保護子宮內膜，病人術後不影響懷孕。此外，微波消融治療術後疼痛感低、併發症風險也較小。根據臨床追蹤，近9成的病人預後狀況良好，能恢復正常月經週期，經痛大為改善，提升生活品質。

陳國瑚提醒，女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血與骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療。如果出現上述症狀或疾病，建議尋求專業醫師診斷，與醫師討論最適切的治療方式並定期追蹤。