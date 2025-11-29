女綠燈過馬路「挨罰500元」 法制局：號誌閃爍禁穿越

台中市 / 綜合報導

行人要注意，綠燈過馬路還是可能挨罰！一名女子日前分享，當時她看行人專用號誌是綠燈，穿越馬路卻被對街的警察攔下罰500元。原來當下號誌燈的小綠人已經開始閃爍，依照道交條例規定，還沒進入道路的禁止跨入，否則會被開罰，實際詢問民眾，大多數的人並不知道這項規定。

人潮密集的路口，小綠人亮起，大批民眾走上行人穿越道過馬路，但有人卻因為綠燈過馬路，因此吃上罰單，華視記者虞子煜說：「明明當時號誌燈還亮著綠燈，但民眾過馬路怎麼會被罰，就是因為當時這個小綠人，已經開始閃爍，她從人行道走進行穿線，因此違規被開罰500元。」

只要綠燈秒數倒數，小綠人一加快腳步，只要還沒進到行人穿越道，就不能過馬路，這項規定民眾知道嗎？民眾說：「不知道，不知道，不知道，不知道，完全不知道。」

大多數人都保持紅燈停綠燈行的觀念，認為只要是綠燈就能通過，實際觀察台中市人潮多的路口，當小綠人開始閃爍，還是有不少民眾開始小跑步，搶在壓線前過馬路，民眾VS.記者說：「有衝斑馬線的經驗過嗎？有。」民眾說：「就是用小跑步的話應該是可以過的，沒有必要開單吧，可能要有一個提醒板在那邊。」

台中市法制局長李善植說：「行走行人綠燈閃爍時，表示所剩時間不多，行人已進入路口時，應加速通過，尚未進入路口時不得跨入，違反者處新台幣500元罰鍰。」儘管有明文規定，小綠人閃爍，還沒走上人行道就不能再走了，民眾下次過馬路，恐怕還得再多留意，避免因此吃上罰單。

