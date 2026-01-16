女網友匿名問：男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？真實答案：中肯又殘酷

生活中心／陳弘逸報導

有女網友匿名在社群匿名詢問，男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？真實解答出乎預料。（示意圖／PIXABAY）

男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？有女網友匿名在社群詢問廣大男性，男生是否都會有這類情況；未料，男網友一面倒回應，「男生會看A片，隨便都可以意淫，給妳參考」、「關鍵說我不會，妳也不信」；女網友也呼應，「也會意淫看到過的任何帥哥 所以不會管另一半」。

有女網友匿名在「Dcard」以「男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？」為題發文，身邊有一個長得漂亮身材又好的閨蜜，也有跟男朋友三人出去見面過，我知道的有些男生，好像是可以接受意淫任何漂亮女生；不管是女友、女明星、身邊的正妹。

發文者說，純好奇，有沒有男生可以自首，有意淫過女友身邊的漂亮朋友，

或都不會，還是自己想太多了。她也坦言，有的話，其實也沒辦法怎樣，也不會怪他，不要讓她知道就好，但知道了還是會覺得不是滋味，就像潘朵拉的盒子不要打開就好。

貼文引起網友熱議，不少廣大男性留言「男生會看A片，隨便都可以意淫，給妳參考」、「關鍵說我不會，妳也不信」、「萬惡淫為首，論跡不論心」、「想不犯法吧」；女網友則回應，「沒事啦我也會意淫男友的帥哥」、「也會意淫看到過的任何帥哥 所以我不會管另一半」。

事後發文者回應，大家反應熱烈，一面倒地非常坦誠，男生好像比例懸殊偏向，只要正就可以嗎？但依舊困惑是否有那種無慾無求，為人很忠厚老實的憨厚木頭男。不過網友回應依舊一面倒，「跟妳說個現實版的，男生見過的女生如果覺得不錯，都會去意淫一番」、「意淫是男生人生中的一大樂趣」。

