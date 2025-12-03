女網友哭「阿爸走了沒錢葬」 警拆愛情謊言保「普發一萬」

圖說一 女網友傳男性帳戶要求匯款。（記者孫義方攝）

台中七十五歲陳姓男子網戀七天，女網友稱「父親過世無力籌措喪葬費」，要向陳男借一萬元。陳男同情心大噴發，急奔郵局欲匯款，所幸行員察覺有異通報警方。轄區烏日分局龍井分駐所員警火速趕抵，聯手戳破這場「假交友」騙局，成功保住陳男剛領到手的政府普發一萬元。

台中市警局烏日分局龍井分駐所說，日前獲報有民眾疑似遭詐騙，員警到場後檢視陳男與女網友的對話紀錄，發現這是典型的「假交友」詐騙手法。對方以甜言蜜語讓攻勢，在第七天就打出悲情牌借錢，且提供的匯款帳戶竟為陌生男性名字，加上不斷催促匯款，研判是詐騙集團的標準劇本。

經了解，陳男日前遇陌生女子主動加好友，在對方噓寒問暖的攻勢下，誤以為遇見真愛。隨後女子謊稱父親腦溢血驟逝，家中經濟拮据無法安葬，陳男聽聞後於心不忍，拿出政府普發的一萬元補助金，要來幫助女友度難關。

陳男在員警耐心解說詐騙集團慣用手法，並指出「匯款帳戶與女子身分不符」的關鍵疑點的積極勸說下，終於打消匯款念頭，頻頻感謝員警與行員幫他守住這筆「小確幸」。

台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬表示，近期政府推動普發現金政策，詐騙集團常趁勢搭上時事，結合假檢警、釣魚網址或假冒親友借貸等手法設局。呼籲民眾在開心領取政府補助時，務必提高警覺，若遇可疑情事，請立即撥打一六五反詐騙專線或一一０報案求證，以免普發的現金反淪為詐騙集團的提款機。